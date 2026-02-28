Beşiktaş'tan bu sezon ilk!

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte bu sezon ligde ilk kez üst üste 3 galibiyet aldı.
Siyah-beyazlılar, Kocaelispor'dan önce ligde Başakşehir'i 3-2 ve Göztepe'yi 4-0 mağlup etmişti.
Beşiktaş, Nisan-Mayıs 2025 arasından bu yana Süper Lig'de ilk kez üst üste üç galibiyet aldı.
