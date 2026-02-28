28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
0-017'
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
1-062'
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
0-120'
28 Şubat
Como-Lecce
3-1
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
4-1
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
5-2
28 Şubat
Newcastle-Everton
2-3
28 Şubat
Burnley-Brentford
3-4
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
2-0
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-1
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
1-0
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
1-1
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
1-116'
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
0-018'
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'dan 5 gollü galibiyet!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, West Ham United engelini 5 golle geçti.

28 Şubat 2026 20:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'dan 5 gollü galibiyet!






Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 28. hafta maçında West Ham United'ı ağırladı. Anfield Road'da oynanan maçı Liverpool 5-2'lik skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Hugo Ekitike, 24. dakikada Virgil van Dijk, 43. dakikada Alexis Mac Allister, 70. dakikada Cody Gakpo ve 82. dakikada Axel Disasi (kendi kalesine) kaydetti.

West Ham United'ın golleri 49. dakikada Tomas Soucek ve 75. dakikada Taty Castellano'dan geldi.

Ligde son üç maçını kazanan Liverpool puanını 48'e yükseltti. Kümede kalma savaşı veren West Ham United 25 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Wolverhampton'a konuk olacak. West Ham United, Fulham deplasmanına çıkacak.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 17 5 2 55 17 56
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 24 5 12 7 25 27 27
11 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
