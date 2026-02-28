28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
3-1
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
0-170'
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
0-349'
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
0-0DA
28 Şubat
Rennes-Toulouse
1-0
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
1-2
28 Şubat
Como-Lecce
3-1
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
0-169'
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
4-1
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
5-2
28 Şubat
Newcastle-Everton
2-3
28 Şubat
Burnley-Brentford
3-4
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
1-166'
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
2-0
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-1
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
1-0
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
1-1
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
2-2
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
0-0
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Galatasaray'dan penaltı itirazı

Galatasaray, Alanyaspor maçının 53. dakikasında penaltı bekledi. Hakem Ali Şansalan, Osimhen'in faul yaptığı yönünde karar verdi.

calendar 28 Şubat 2026 21:20 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 21:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile oynadığı mücadelenin 53. dakikasında penaltı bekledi.

Victor Osimhen, hücum pres yaptığı sırada Fidan Aliti'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Okan Buruk, penaltı bekledi ve itirazlarda bulundu.

Hakem Ali Şansalan, faulü Osimhen'in yaptığı yönünde karar verdi. VAR hakemi Halil Umut Meler'den herhangi bir inceleme uyarısı gelmedi.

Ali Şansalan, pozisyonun ardından 'top' işareti yaptı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
