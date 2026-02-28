Galatasaray'dan penaltı itirazı

Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile oynadığı mücadelenin 53. dakikasında penaltı bekledi.
Victor Osimhen, hücum pres yaptığı sırada Fidan Aliti'nin müdahalesiyle yerde kaldı.
Okan Buruk, penaltı bekledi ve itirazlarda bulundu.
Hakem Ali Şansalan, faulü Osimhen'in yaptığı yönünde karar verdi. VAR hakemi Halil Umut Meler'den herhangi bir inceleme uyarısı gelmedi.
Ali Şansalan, pozisyonun ardından 'top' işareti yaptı.
