Cerny: 'En önemli şey 3 puan'

Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny, Kocaelispor maçının ardından konuştu.
Çek futbolcu, "Önemli olan kazanmaktı. Takım olarak büyüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.
Cerny, "Duran toplar böyle kısır maçlarda çok önemli oluyor Maçtan önce bunu konuştuk. Bazen kilit açıyorsunuz. Bunu başardık. En önemli şey 3 puan almak ve yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.
