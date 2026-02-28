Derbide nefes kesen son: Galatasaray kazandı!

Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray Daikin karşılaştı. Derbi büyük bir heyecana sahne oldu.



Galatasaray, 1-0 öne geçti. Beşiktaş, durumu 1-1'e getirdi.



2-1 öne geçen taraf Galatasaray oldu ancak Beşiktaş yine beraberliği buldu ve durum 2-2'ye geldi.



Galatasaray, karar setini kazandı ve Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.



Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla 17. galibiyetini elde ederken, siyah-beyazlılar ise 16. kez mağlup oldu.



Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol



Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal



Beşiktaş: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Nur Domaç, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Merve Tanıl, Adelusi, İdil Naz Başcan, Meliushkyna, Zeynep Üzen)



Galatasaray Daikin: YuanYuan, Carutasu, Sylla, Ayçin Akyol, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol)



Setler: 15-25, 25-22, 22-25, 25-23, 8-15



Süre: 122 dakika (23, 27, 27, 31, 14)



