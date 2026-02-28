28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-0DA
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-0DA
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-173'
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Emre Belözoğlu'ndan istifa yanıtı!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından konuştu. Emre Belözoğlu, taraftarın kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili gelen soruya da cevap verdi.

calendar 28 Şubat 2026 16:00 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 16:46
Emre Belözoğlu'ndan istifa yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Kasımpaşa, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa, teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ligde 10 maçta 7 puan topladı.

Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Belözoğlu, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bu kadar kötü oynayamayız. Rizespor, ilk defa bu kadar rahat kazandı ve hak ettiler çünkü karşılarında çok kötü bir takım vardı." dedi.

Genç teknik adam, "Gösterilen bu oyun kabul edilemez! Konuşmamız gerekenler var. Bu hafta için gereken konuşmayı yapacağız. Söylemem gereken çok şey var ama bugünlük böyle olsun, böyle kalsın." sözlerini sarf etti.

Süper Lig'de 20 puanı bulunan Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek.

BASIN TOPLANTISI

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, rakiplerinin bu sezonki en kolay oyununu oynadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "Çok konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe maçındaki oyun bizi olumlu etkiler diye düşünüyordum. Oyuncuları motive etmeye çalıştık. Çok büyük üzüntü içindeyim. Oyuncuların içinde üzülenleri de görüyorum. Artık çanların çaldığı anları oynayacak takımımız. Elimden geldiğince çalışmaya devam edeceğim. Dört gün önceki oyunla bugünkü oyun arasındaki fark kabul edilebilir değil. Rize belki de bu sezon ligdeki en kolay maçı oynadı. Bize yakışmadı. Kasımpaşa'ya gönül verenlerden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

İSTİFA YANITI

Taraftarların kendisini istifaya davet etmesine de değinen Belözoğlu, "Taraftarı anlıyorum. Yapmam gerekenin ne olduğunu biliyorum ama bugünün o gün olduğunu düşünmüyorum. Önümüzde kazanabileceğimiz maçlar olduğunu görüyorum. Hafta içi radikal bir karar olabilir. Oyuncu grubunun bunun ciddiyetinin farkına varacağını düşünüyorum. İyileri biraz daha sıkmamız gerektiği gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 12 8 4 44 29 44
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 7 9 21 24 31
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.