Emre Belözoğlu'ndan istifa yanıtı!

Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Kasımpaşa, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.



Kasımpaşa, teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ligde 10 maçta 7 puan topladı.



Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.



EMRE BELÖZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



Belözoğlu, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bu kadar kötü oynayamayız. Rizespor, ilk defa bu kadar rahat kazandı ve hak ettiler çünkü karşılarında çok kötü bir takım vardı." dedi.



Genç teknik adam, "Gösterilen bu oyun kabul edilemez! Konuşmamız gerekenler var. Bu hafta için gereken konuşmayı yapacağız. Söylemem gereken çok şey var ama bugünlük böyle olsun, böyle kalsın." sözlerini sarf etti.



Süper Lig'de 20 puanı bulunan Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek.



BASIN TOPLANTISI



Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, rakiplerinin bu sezonki en kolay oyununu oynadığını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "Çok konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe maçındaki oyun bizi olumlu etkiler diye düşünüyordum. Oyuncuları motive etmeye çalıştık. Çok büyük üzüntü içindeyim. Oyuncuların içinde üzülenleri de görüyorum. Artık çanların çaldığı anları oynayacak takımımız. Elimden geldiğince çalışmaya devam edeceğim. Dört gün önceki oyunla bugünkü oyun arasındaki fark kabul edilebilir değil. Rize belki de bu sezon ligdeki en kolay maçı oynadı. Bize yakışmadı. Kasımpaşa'ya gönül verenlerden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.



İSTİFA YANITI



Taraftarların kendisini istifaya davet etmesine de değinen Belözoğlu, "Taraftarı anlıyorum. Yapmam gerekenin ne olduğunu biliyorum ama bugünün o gün olduğunu düşünmüyorum. Önümüzde kazanabileceğimiz maçlar olduğunu görüyorum. Hafta içi radikal bir karar olabilir. Oyuncu grubunun bunun ciddiyetinin farkına varacağını düşünüyorum. İyileri biraz daha sıkmamız gerektiği gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.



