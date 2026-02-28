İngilizler İsmail Yüksek'i takibe aldı!

Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli isimlerinden İsmail Yüksek'e İngiltere'den ilgi var.



27 yaşındaki milli futbolcu, istikrarlı ve etkili performansıyla Nottingham Forest'ın radarına girdi. İngiliz ekibinin, yaz transfer döneminde İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında öne çıktığı öğrenildi.



AVRUPA LİGİ PERFORMANSI ETKİLEDİ



Bu ilginin arkasındaki en önemli nedenlerden biri olarak ise milli oyuncunun Avrupa Ligi'nde İngiliz temsilcilerine karşı sergilediği performans gösteriliyor. Avrupa'nın önde gelen scoutlarının da İsmail Yüksek'i yakından takip ettiği ve son maçlardaki performansının tribünden izlendiği belirtildi.



DENGESİYLE FARK YARATIYOR



Sahadaki enerjisi ve oyun disipliniyle dikkat çeken tecrübeli orta saha, Nottingham Forest karşılaşmasında 74 kez topla buluştu. Mücadele gücüyle ön plana çıkan İsmail, 8 ikili mücadele kazanırken 9 kez sahipsiz top elde etti.



SAVUNMANIN GİZLİ KAHRAMANI



Rakip pas aralarına girerek 3 top kesen ve 2 kez de top çalan milli futbolcu, savunmaya verdiği katkıyla dikkat çekti. Bu sezon sahada adeta "güçlü kahraman" rolünü üstlenen İsmail Yüksek, performansıyla takımın oyun dengesini sağlayan isimlerin başında geliyor.







