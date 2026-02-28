Efeler Liginde 22. hafta heyecanı!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları, 1 Mart'ta başlayacak.
Ligde 22. haftanın maç programı şu şekilde:
1 MART:
13.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta
14.00 İstanbul Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor
14.00 Gebze Belediyespor-Halkbank
14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
16.00 Ziraat Bankkart-Altekma
16.00 Fenerbahçe Medicana-Gaziantep Gençlikspor
NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu On Hotels Alanya Belediyespor, haftayı maç yapmadan geçecek.
