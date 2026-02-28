Okan Buruk'tan mecburi rotasyon

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u saf dışı bırakan Galatasaray, Alanyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'e dönüyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 120 dakikalık Juventus karşılaşmasının ardından Alanyaspor maçında kadroda değişiklikler yapacak.
Sarı-kırmızılılarda sağ bekte Sacha Boey, savunmada Wilfried Singo, hücum hattında ise Leroy Sane, Yunus Akgün ve Mauro Icardi gibi isimlerin oynaması bekleniyor.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i
