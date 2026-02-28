Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin ardından teknik direktör Luciano Spalletti'nin geleceği tartışma konusu olurken, siyah-beyazlı yönetim kararını verdi.
Tuttosport'un haberine göre Juventus'un, Spalletti ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kulüp yönetiminin, projeyi tecrübeli teknik direktörün liderliğinde sürdürme konusunda kararlı olduğu belirtildi.
MENTAL ARA VE DÖNÜŞ
Galatasaray'a elenmenin ardından kısa süreliğine Montaione'deki evine çekilen Spalletti'nin mental olarak toparlanmak için zaman istediği ifade edildi. Allianz Stadium'daki karşılaşma sonrası basın toplantısına katılmamasının da bu nedenle olduğu aktarıldı. Kulüp adına açıklamayı ise daha soğukkanlı bir isim olan Giorgio Chiellini yaptı.
SPALLETTI'NİN TRANSFER LİSTESİ
Sport Mediaset'te yer alan habere göre Spalletti'nin istediği isimler arasında şu oyuncular bulunuyor:
- Zeki Çelik
- Oscar Mingueza
- Sandro Tonali
- Bernardo Silva
- Randal Kolo Muani
Juventus'ta Luciano Spalletti kararı!
Juventus yönetimi, Şampiyonlar Ligi elenmesine rağmen Luciano Spalletti ile yola devam kararı aldı ve tecrübeli teknik adamla iki yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin ardından teknik direktör Luciano Spalletti'nin geleceği tartışma konusu olurken, siyah-beyazlı yönetim kararını verdi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe'ye Dorgeles Nene'den kötü haber!
-
9
Wolverhampton'dan Aston Villa'ya soğuk duş!
-
8
Galatasaray-Liverpool eşleşmesinde maç takvimi belli oldu
-
7
Okan Buruk'tan mecburi rotasyon
-
6
Oulai'den transfer ve Kante cevabı!
-
5
Kocaelispor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
-
4
Arne Slot'tan Galatasaray için açıklama
-
3
Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza sürpriz soru! "Kontratın ne durumda?"
-
2
Galatasaray - Alanyaspor: Muhtemel 11'ler
-
1
Mesut Özil: "Fenerbahçe'de oynamak istemezdim"
- 13:26 Gençlerbirliği sahasında Kayserispor'u konuk edecek
- 13:17 İlkay Gündoğan: "Derin endişelerim var"
- 12:45 CANLI: Beşiktaş - Galatasaray Daikin
- 12:43 Sloven yüzücüler Şampiyonaya Erzurum'da hazırlanıyor
- 12:39 Juventus'ta Luciano Spalletti kararı!
- 12:38 Galatasaray'ın gündemindeki Koopmeiners için veda kararı!
- 12:25 Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in cezasını onadı
- 12:18 Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında 60. randevu
- 12:08 Trabzonspor geçtiğimiz sezonu yakaldı
- 12:04 Juventus'ta Michele Di Gregorio ile veda kararı!
- 12:00 Galatasaray - Alanyaspor: Muhtemel 11'ler
- 12:00 Kocaelispor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
- 11:56 Fenerbahçe'de 5 kritik kazanım! Tedesco dokunuşu
- 11:50 Eski öğrencileri ile geleceğin voleybolcularını yetiştiriyor
- 11:36 Toprak Razgatlıoğlu'ndan MotoGP'de talihsiz başlangıç!
- 11:29 İtalyan kulüplerinin dikkat çeken Şampiyonlar Ligi karnesi
- 11:15 İngilizler İsmail Yüksek'i takibe aldı!
- 11:12 Fenerbahçe'de büyük tehlike!
- 11:04 Fenerbahçe'ye Dorgeles Nene'den kötü haber!
- 10:57 Fenerbahçe, Senesi için yeniden devrede
- 10:54 Duran ilk maçında eleştirilerin hedefi oldu
- 10:37 Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'ın kasasını doldurdu!
- 10:28 Okan Buruk'tan mecburi rotasyon
- 10:23 NBA'de gecenin sonuçları
- 10:22 Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan teklif kapıda
- 10:14 Samsunspor'da Gaziantep öncesi 4 eksik
- 09:55 Tedesco umutları tekrardan körükledi!
- 09:52 Victor Osimhen yerine Mauro Icardi
- 09:42 Serdal Adalı'dan transfer müjdesi!
- 09:28 Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza sürpriz soru! "Kontratın ne durumda?"
- 09:27 Efeler Liginde 22. hafta heyecanı!
- 09:24 Galatasaray için Liverpool yorumu!
- 09:17 Zeynep Sönmez çeyrek finalde veda etti
- 01:29 Wolverhampton'dan Aston Villa'ya soğuk duş!
- 00:58 Lens liderlik için büyük fırsatı tepti!
- 00:40 Alimpijevic'ten Tarık Biberoviç'e övgü!
- 00:36 Ergin Ataman: "Tarihi bir galibiyete imza attık"
- 00:17 Tarık Biberoviç: "Kritik toplarda herkes bana güvendi"
- 00:16 Cedi Osman: "Rövanş daha zor olacak"
- 23:57 Al Ittihad 2 maç aradan sonra kazandı
- 23:56 İlhan Palut: "Düşme hattından kurtulmak için vakit daralıyor"
- 23:40 Nuri Şahin: "İnşallah sonuna kadar giderler"
- 23:28 Stanojevic: "Duran toplar canımızı çok acıttı"
- 23:10 Fenerbahçeli taraftarlardan Avrupa dönüşü coşkulu destek
- 23:07 12 Dev Adam'dan Sırbistan'da harika zafer!
- 22:55 Oulai'den transfer ve Kante cevabı!
- 22:51 Ozan Tufan: "Mevki seçmiyorum, sağ bek de oynarım!"
- 22:39 Onuachu: ''Maça biraz yavaş başladık''
- 22:27 Nwaiwu: "Goller beni mutlu ediyor"
- 22:03 Iğdır FK, İstanbul'dan mutlu ayrıldı
- 21:57 Başakşehir, Konyaspor'u Selke ile yıktı!
- 21:54 Trabzonspor, üç golle üç puanı aldı
- 21:40 Arda Turan, sürpriz Türkiye planını açıkladı!
- 20:45 Millilerimiz, Buz Hokeyinde liderliğe yükseldi
- 20:17 Beşiktaş BOA, Çanakkale engelini aştı
- 20:01 Fenerbahçe Medicana, sahasında set vermeden kazandı
- 19:52 Mesut Özil: "Fenerbahçe'de oynamak istemezdim"
- 19:07 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 11'ler
- 19:02 Giresunspor hentbolda Ankara engelini aştı
- 19:01 Derya Yannier: "EuroLeague'in yaptığı çağ dışı bir yöntem"
Juventus'ta Luciano Spalletti kararı!
Galatasaray'ın gündemindeki Koopmeiners için veda kararı!
Juventus'ta Michele Di Gregorio ile veda kararı!
İtalyan kulüplerinin dikkat çeken Şampiyonlar Ligi karnesi
Lens liderlik için büyük fırsatı tepti!
Arne Slot'tan Galatasaray için açıklama
Liverpool'da Florian Wirtz belirsizliği!
Avrupa'da tarihi eşleşme: Real Madrid - Manchester City
Juventus, bu kez transferde Galatasaray'a rakip!
Damien Comolli: "Yıllarca canımız acıyacak"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|23
|17
|4
|2
|55
|17
|55
|2
|Fenerbahçe
|23
|15
|8
|0
|52
|21
|53
|3
|Trabzonspor
|24
|15
|6
|3
|48
|28
|51
|4
|Beşiktaş
|23
|12
|7
|4
|44
|29
|43
|5
|Göztepe
|23
|11
|8
|4
|27
|16
|41
|6
|Başakşehir
|24
|11
|6
|7
|42
|26
|39
|7
|Samsunspor
|23
|7
|10
|6
|25
|27
|31
|8
|Kocaelispor
|23
|8
|6
|9
|21
|24
|30
|9
|Gaziantep FK
|23
|7
|7
|9
|30
|40
|28
|10
|Alanyaspor
|23
|5
|11
|7
|25
|27
|26
|11
|Rizespor
|23
|5
|9
|9
|28
|35
|24
|12
|Gençlerbirliği
|23
|6
|5
|12
|28
|34
|23
|13
|Konyaspor
|24
|5
|8
|11
|27
|37
|23
|14
|Antalyaspor
|23
|6
|5
|12
|22
|36
|23
|15
|Eyüpspor
|23
|5
|6
|12
|19
|35
|21
|16
|Kasımpaşa
|23
|4
|8
|11
|20
|32
|20
|17
|Kayserispor
|23
|3
|10
|10
|18
|43
|19
|18
|Karagümrük
|24
|3
|4
|17
|21
|45
|13