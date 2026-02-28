Juventus'ta Luciano Spalletti kararı!

Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin ardından teknik direktör Luciano Spalletti'nin geleceği tartışma konusu olurken, siyah-beyazlı yönetim kararını verdi.



Tuttosport'un haberine göre Juventus'un, Spalletti ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kulüp yönetiminin, projeyi tecrübeli teknik direktörün liderliğinde sürdürme konusunda kararlı olduğu belirtildi.



MENTAL ARA VE DÖNÜŞ



Galatasaray'a elenmenin ardından kısa süreliğine Montaione'deki evine çekilen Spalletti'nin mental olarak toparlanmak için zaman istediği ifade edildi. Allianz Stadium'daki karşılaşma sonrası basın toplantısına katılmamasının da bu nedenle olduğu aktarıldı. Kulüp adına açıklamayı ise daha soğukkanlı bir isim olan Giorgio Chiellini yaptı.



SPALLETTI'NİN TRANSFER LİSTESİ



Sport Mediaset'te yer alan habere göre Spalletti'nin istediği isimler arasında şu oyuncular bulunuyor:



- Zeki Çelik



- Oscar Mingueza



- Sandro Tonali



- Bernardo Silva



- Randal Kolo Muani



