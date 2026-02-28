28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
16:00
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
13:30
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
16:00
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
15:30
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
13:30
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
13:30
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Juventus'ta Luciano Spalletti kararı!

Juventus yönetimi, Şampiyonlar Ligi elenmesine rağmen Luciano Spalletti ile yola devam kararı aldı ve tecrübeli teknik adamla iki yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

calendar 28 Şubat 2026 12:39 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 12:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Juventus'ta Luciano Spalletti kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin ardından teknik direktör Luciano Spalletti'nin geleceği tartışma konusu olurken, siyah-beyazlı yönetim kararını verdi.

Tuttosport'un haberine göre Juventus'un, Spalletti ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kulüp yönetiminin, projeyi tecrübeli teknik direktörün liderliğinde sürdürme konusunda kararlı olduğu belirtildi. 

MENTAL ARA VE DÖNÜŞ

Galatasaray'a elenmenin ardından kısa süreliğine Montaione'deki evine çekilen Spalletti'nin mental olarak toparlanmak için zaman istediği ifade edildi. Allianz Stadium'daki karşılaşma sonrası basın toplantısına katılmamasının da bu nedenle olduğu aktarıldı. Kulüp adına açıklamayı ise daha soğukkanlı bir isim olan Giorgio Chiellini yaptı.

SPALLETTI'NİN TRANSFER LİSTESİ

Sport Mediaset'te yer alan habere göre Spalletti'nin istediği isimler arasında şu oyuncular bulunuyor:

- Zeki Çelik

- Oscar Mingueza

- Sandro Tonali

- Bernardo Silva

- Randal Kolo Muani

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.