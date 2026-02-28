İlkay Gündoğan: 'Derin endişelerim var'

Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Linkedin'de bir yazı kaleme aldı.
İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni formatı değerlendirdi.
35 yaşındaki deneyimli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının eski formata göre daha heyecanlı olduğunu itiraf etti. İlkay Gündoğan, maç takvimi konusunda ise yeni formata eleştiride bulundu.
İlkay Gündoğan, yoğun maç takvimi konusunda "Derin endişelerim var." ifadelerini kullandı.
İlkay Gündoğan, yazısı şu şekilde:
"Öncelikle, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmış olmaktan hala mutluyum. Bu sezon birlikte ne kadar çok iniş çıkış yaşadığımızı düşününce inanılmaz!
Bu yeni formatta Galatasaray'ı temsil etmek ve Avrupa'nın en üst düzeyinde mücadele etmek beni gururlandırıyor.
Yeni format çıktığında eleştirmiştim ancak 1.5 sezonun ardından şunu itiraf etmeliyim: Bu format, Şampiyonlar Ligi'ni taraftarlar için çok daha heyecanlı hale getiriyor. Ayrıca, Galatasaray'ın oynamadığı günlerdeki maçları izlemek de benim için gerçekten çok eğlenceli.
Eski formatta, 6 maçın sadece 4'ü oynandıktan sonra neredeyse tüm gruplar belirlenmiş oluyordu. Günümüzde ise, tüm üst düzey takımlar son maç gününe kadar mücadele ediyor çünkü herkes bir sonraki turlar için en iyi pozisyonu elde etmek istiyor. Futbol açısından, bu durum rekabeti arttırdı.
"MADALYONUN DİĞER YÜZÜ"
Ancak: Her madalyonun iki yüzü vardır.
Birçok kişi sporun cazibesini kutlarken, futbol "işini" içeriden bilen biri olarak, iş yükü konusunda derin endişelerim var. Takvim inanılmaz derecede yoğun. Yeni Şampiyonlar Ligi formatı, genişletilmiş Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası ve uluslararası maçlar arasında ince bir buzun üzerinde yürüyoruz.
Dürüst olmak gerekirse: Bugün 17 veya 18 yaşında olmadığım için mutluyum. Bugünün genç yeteneklerinin kariyerlerini belki de binden fazla maçla sonlandırabileceklerini düşündüğümde... Bu delilik. Oyuncular için uzun vadeli fiziksel ve zihinsel sonuçları henüz bilmiyoruz."
