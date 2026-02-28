28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
16:00
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
13:30
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
16:00
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
15:30
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
13:30
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
13:30
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

İlkay Gündoğan: "Derin endişelerim var"

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını değerlendirdi. Devler Ligi'nde yeni formatın daha heyecanlı olduğunu söyleyen 35 yaşındaki yıldız, maç takvimi konusunda ise eleştiride bulundu.

28 Şubat 2026 13:17
Fotoğraf: AA
İlkay Gündoğan: 'Derin endişelerim var'
Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Linkedin'de bir yazı kaleme aldı.

İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni formatı değerlendirdi.

35 yaşındaki deneyimli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının eski formata göre daha heyecanlı olduğunu itiraf etti. İlkay Gündoğan, maç takvimi konusunda ise yeni formata eleştiride bulundu.

İlkay Gündoğan, yoğun maç takvimi konusunda "Derin endişelerim var." ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan, yazısı şu şekilde:

"Öncelikle, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmış olmaktan hala mutluyum. Bu sezon birlikte ne kadar çok iniş çıkış yaşadığımızı düşününce inanılmaz!

Bu yeni formatta Galatasaray'ı temsil etmek ve Avrupa'nın en üst düzeyinde mücadele etmek beni gururlandırıyor.

Yeni format çıktığında eleştirmiştim ancak 1.5 sezonun ardından şunu itiraf etmeliyim: Bu format, Şampiyonlar Ligi'ni taraftarlar için çok daha heyecanlı hale getiriyor. Ayrıca, Galatasaray'ın oynamadığı günlerdeki maçları izlemek de benim için gerçekten çok eğlenceli.

Eski formatta, 6 maçın sadece 4'ü oynandıktan sonra neredeyse tüm gruplar belirlenmiş oluyordu. Günümüzde ise, tüm üst düzey takımlar son maç gününe kadar mücadele ediyor çünkü herkes bir sonraki turlar için en iyi pozisyonu elde etmek istiyor. Futbol açısından, bu durum rekabeti arttırdı.



"MADALYONUN DİĞER YÜZÜ"

Ancak: Her madalyonun iki yüzü vardır.

Birçok kişi sporun cazibesini kutlarken, futbol "işini" içeriden bilen biri olarak, iş yükü konusunda derin endişelerim var. Takvim inanılmaz derecede yoğun. Yeni Şampiyonlar Ligi formatı, genişletilmiş Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası ve uluslararası maçlar arasında ince bir buzun üzerinde yürüyoruz.

Dürüst olmak gerekirse: Bugün 17 veya 18 yaşında olmadığım için mutluyum. Bugünün genç yeteneklerinin kariyerlerini belki de binden fazla maçla sonlandırabileceklerini düşündüğümde... Bu delilik. Oyuncular için uzun vadeli fiziksel ve zihinsel sonuçları henüz bilmiyoruz."

