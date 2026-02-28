28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
16:00
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-385'
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
16:00
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
15:30
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-282'
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
0-379'
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

PSG'den Nantes maçı için erteleme talebi!

Paris Saint-Germain, Chelsea ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi eşleşmesi nedeniyle Ligue 1'deki FC Nantes maçının ertelenmesi için resmi başvuruda bulundu.

calendar 28 Şubat 2026 13:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi programı nedeniyle Ligue 1'deki Nantes karşılaşmasının ertelenmesi için resmi başvuruda bulundu.

Lequipe'nin haberine göre, Ligue de Football Professionnel (LFP) tarafından yapılan açıklamada, 26. hafta kapsamında 13-15 Mart tarihleri arasında oynanması planlanan PSG–Nantes maçının ileri bir tarihe alınmasının talep edildiği belirtildi.

CHELSEA EŞLEŞMESİ ETKİLİ OLDU

PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile karşılaşacak.

İlk maç: 11 Mart (Parc des Princes)

Rövanş: 17 Mart (Stamford Bridge)

Nantes maçı ise bu iki karşılaşmanın arasına denk geliyordu.

LFP açıklamasında, Nantes'ın da erteleme talebine onay verdiği ifade edildi. PSG, karşılaşmanın 20 Nisan 2026 haftasında oynanmasını önerdi. Nihai kararın LFP Yönetim Kurulu tarafından kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. 

GEÇEN SEZON DA ERTELENMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon da Nantes-PSG maçı, Paris ekibinin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Aston Villa ile oynadığı eşleşme nedeniyle ertelenmişti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
