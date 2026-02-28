PSG'den Nantes maçı için erteleme talebi!

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi programı nedeniyle Ligue 1'deki Nantes karşılaşmasının ertelenmesi için resmi başvuruda bulundu.



Lequipe'nin haberine göre, Ligue de Football Professionnel (LFP) tarafından yapılan açıklamada, 26. hafta kapsamında 13-15 Mart tarihleri arasında oynanması planlanan PSG–Nantes maçının ileri bir tarihe alınmasının talep edildiği belirtildi.



CHELSEA EŞLEŞMESİ ETKİLİ OLDU



PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile karşılaşacak.



İlk maç: 11 Mart (Parc des Princes)



Rövanş: 17 Mart (Stamford Bridge)



Nantes maçı ise bu iki karşılaşmanın arasına denk geliyordu.



LFP açıklamasında, Nantes'ın da erteleme talebine onay verdiği ifade edildi. PSG, karşılaşmanın 20 Nisan 2026 haftasında oynanmasını önerdi. Nihai kararın LFP Yönetim Kurulu tarafından kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.



GEÇEN SEZON DA ERTELENMİŞTİ



Geçtiğimiz sezon da Nantes-PSG maçı, Paris ekibinin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Aston Villa ile oynadığı eşleşme nedeniyle ertelenmişti.



