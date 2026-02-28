Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi programı nedeniyle Ligue 1'deki Nantes karşılaşmasının ertelenmesi için resmi başvuruda bulundu.
Lequipe'nin haberine göre, Ligue de Football Professionnel (LFP) tarafından yapılan açıklamada, 26. hafta kapsamında 13-15 Mart tarihleri arasında oynanması planlanan PSG–Nantes maçının ileri bir tarihe alınmasının talep edildiği belirtildi.
CHELSEA EŞLEŞMESİ ETKİLİ OLDU
PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile karşılaşacak.
İlk maç: 11 Mart (Parc des Princes)
Rövanş: 17 Mart (Stamford Bridge)
Nantes maçı ise bu iki karşılaşmanın arasına denk geliyordu.
LFP açıklamasında, Nantes'ın da erteleme talebine onay verdiği ifade edildi. PSG, karşılaşmanın 20 Nisan 2026 haftasında oynanmasını önerdi. Nihai kararın LFP Yönetim Kurulu tarafından kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
GEÇEN SEZON DA ERTELENMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon da Nantes-PSG maçı, Paris ekibinin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Aston Villa ile oynadığı eşleşme nedeniyle ertelenmişti.
PSG'den Nantes maçı için erteleme talebi!
Paris Saint-Germain, Chelsea ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi eşleşmesi nedeniyle Ligue 1'deki FC Nantes maçının ertelenmesi için resmi başvuruda bulundu.
Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi programı nedeniyle Ligue 1'deki Nantes karşılaşmasının ertelenmesi için resmi başvuruda bulundu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray-Liverpool eşleşmesinde maç takvimi belli oldu
-
9
Duran ilk maçında eleştirilerin hedefi oldu
-
8
Okan Buruk'tan mecburi rotasyon
-
7
Fenerbahçe'ye Dorgeles Nene'den kötü haber!
-
6
Arne Slot'tan Galatasaray için açıklama
-
5
İlkay Gündoğan: "Derin endişelerim var"
-
4
Kocaelispor - Beşiktaş: 11'ler
-
3
Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza sürpriz soru! "Kontratın ne durumda?"
-
2
Galatasaray - Alanyaspor: Muhtemel 11'ler
-
1
Mesut Özil: "Fenerbahçe'de oynamak istemezdim"
- 14:54 Kocaelispor - Beşiktaş: 11'ler
- 14:38 Galatasaray'dan dikkat çeken hamle: Fatih Terim!
- 14:25 Yaser Asprilla için Leeds United iddiası!
- 14:10 Kayserispor'da Nurettin Açıkalın yeniden başkanlığa seçildi
- 13:57 Adana Demirspor'da yeni başkan kollarını sıvadı
- 13:55 PSG'den Nantes maçı için erteleme talebi!
- 13:43 Belgrad'da Tarık Biberovic damgası: "Maçın kahramanı"
- 13:40 Göztepe'den Arda Turan'a yeşil ışık!
- 13:36 Milan'dan büyük forvet operasyonu!
- 13:26 Gençlerbirliği sahasında Kayserispor'u konuk edecek
- 13:17 İlkay Gündoğan: "Derin endişelerim var"
- 12:45 CANLI: Beşiktaş - Galatasaray Daikin
- 12:43 Sloven yüzücüler Şampiyonaya Erzurum'da hazırlanıyor
- 12:39 Juventus'ta Luciano Spalletti kararı!
- 12:38 Galatasaray'ın gündemindeki Koopmeiners için veda kararı!
- 12:25 Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in cezasını onadı
- 12:18 Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında 60. randevu
- 12:08 Trabzonspor geçtiğimiz sezonu yakaldı
- 12:04 Juventus'ta Michele Di Gregorio ile veda kararı!
- 12:00 Galatasaray - Alanyaspor: Muhtemel 11'ler
- 11:56 Fenerbahçe'de 5 kritik kazanım! Tedesco dokunuşu
- 11:50 Eski öğrencileri ile geleceğin voleybolcularını yetiştiriyor
- 11:36 Toprak Razgatlıoğlu'ndan MotoGP'de talihsiz başlangıç!
- 11:29 İtalyan kulüplerinin dikkat çeken Şampiyonlar Ligi karnesi
- 11:15 İngilizler İsmail Yüksek'i takibe aldı!
- 11:12 Fenerbahçe'de büyük tehlike!
- 11:04 Fenerbahçe'ye Dorgeles Nene'den kötü haber!
- 10:57 Fenerbahçe, Senesi için yeniden devrede
- 10:54 Duran ilk maçında eleştirilerin hedefi oldu
- 10:37 Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'ın kasasını doldurdu!
- 10:28 Okan Buruk'tan mecburi rotasyon
- 10:23 NBA'de gecenin sonuçları
- 10:22 Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan teklif kapıda
- 10:14 Samsunspor'da Gaziantep öncesi 4 eksik
- 09:55 Tedesco umutları tekrardan körükledi!
- 09:52 Victor Osimhen yerine Mauro Icardi
- 09:42 Serdal Adalı'dan transfer müjdesi!
- 09:28 Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza sürpriz soru! "Kontratın ne durumda?"
- 09:27 Efeler Liginde 22. hafta heyecanı!
- 09:24 Galatasaray için Liverpool yorumu!
- 09:17 Zeynep Sönmez çeyrek finalde veda etti
- 01:29 Wolverhampton'dan Aston Villa'ya soğuk duş!
- 00:58 Lens liderlik için büyük fırsatı tepti!
- 00:40 Alimpijevic'ten Tarık Biberoviç'e övgü!
- 00:36 Ergin Ataman: "Tarihi bir galibiyete imza attık"
- 00:17 Tarık Biberoviç: "Kritik toplarda herkes bana güvendi"
- 00:16 Cedi Osman: "Rövanş daha zor olacak"
- 23:57 Al Ittihad 2 maç aradan sonra kazandı
- 23:56 İlhan Palut: "Düşme hattından kurtulmak için vakit daralıyor"
- 23:40 Nuri Şahin: "İnşallah sonuna kadar giderler"
- 23:28 Stanojevic: "Duran toplar canımızı çok acıttı"
- 23:10 Fenerbahçeli taraftarlardan Avrupa dönüşü coşkulu destek
- 23:07 12 Dev Adam'dan Sırbistan'da harika zafer!
- 22:55 Oulai'den transfer ve Kante cevabı!
- 22:51 Ozan Tufan: "Mevki seçmiyorum, sağ bek de oynarım!"
- 22:39 Onuachu: ''Maça biraz yavaş başladık''
- 22:27 Nwaiwu: "Goller beni mutlu ediyor"
- 22:03 Iğdır FK, İstanbul'dan mutlu ayrıldı
- 21:57 Başakşehir, Konyaspor'u Selke ile yıktı!
- 21:54 Trabzonspor, üç golle üç puanı aldı
PSG'den Nantes maçı için erteleme talebi!
Milan'dan büyük forvet operasyonu!
Juventus'ta Luciano Spalletti kararı!
Galatasaray'ın gündemindeki Koopmeiners için veda kararı!
Juventus'ta Michele Di Gregorio ile veda kararı!
İtalyan kulüplerinin dikkat çeken Şampiyonlar Ligi karnesi
Lens liderlik için büyük fırsatı tepti!
Arne Slot'tan Galatasaray için açıklama
Liverpool'da Florian Wirtz belirsizliği!
Avrupa'da tarihi eşleşme: Real Madrid - Manchester City
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|23
|17
|4
|2
|55
|17
|55
|2
|Fenerbahçe
|23
|15
|8
|0
|52
|21
|53
|3
|Trabzonspor
|24
|15
|6
|3
|48
|28
|51
|4
|Beşiktaş
|23
|12
|7
|4
|44
|29
|43
|5
|Göztepe
|23
|11
|8
|4
|27
|16
|41
|6
|Başakşehir
|24
|11
|6
|7
|42
|26
|39
|7
|Samsunspor
|23
|7
|10
|6
|25
|27
|31
|8
|Kocaelispor
|23
|8
|6
|9
|21
|24
|30
|9
|Gaziantep FK
|23
|7
|7
|9
|30
|40
|28
|10
|Rizespor
|24
|6
|9
|9
|31
|35
|27
|11
|Alanyaspor
|23
|5
|11
|7
|25
|27
|26
|12
|Gençlerbirliği
|23
|6
|5
|12
|28
|34
|23
|13
|Konyaspor
|24
|5
|8
|11
|27
|37
|23
|14
|Antalyaspor
|23
|6
|5
|12
|22
|36
|23
|15
|Eyüpspor
|23
|5
|6
|12
|19
|35
|21
|16
|Kasımpaşa
|24
|4
|8
|12
|20
|35
|20
|17
|Kayserispor
|23
|3
|10
|10
|18
|43
|19
|18
|Karagümrük
|24
|3
|4
|17
|21
|45
|13