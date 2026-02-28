Belgrad'da Tarık Biberovic damgası: 'Maçın kahramanı'

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçta A Milli Erkek Basketbol Takımımız, deplasmanda Sırbistan'ı 82-78 mağlup etti.



Bu sonuçla birlikte ay-yıldızlılar elemelerde 3'te 3 yaparken, Sırbistan karşısında üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Milliler, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası grup aşamasında da rakibini 95-90 yenmişti.



KRİTİK ANLARDA SAHNEYE ÇIKTI



Ev sahibi ekip, Markovic'in üçlüğüyle bitime 1 dakika 41 saniye kala ilk kez öne geçerek skoru 73-72 yaptı. Ancak kalan bölümde Tarık Biberovic'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu kritik isabet, maçın kırılma anı oldu. Üstünlüğü yeniden ele geçiren Türkiye, son bölümde hata yapmayarak parkeden 82-78 galip ayrıldı.



SIRP BASININDAN ÖVGÜ YAĞMURU



Karşılaşmanın ardından Sırp medyası, özellikle Tarık Biberovic'in performansına geniş yer ayırdı. Genç yıldızın kritik anlarda attığı sayılarla geri dönüşü engellediği vurgulandı



Serbian Times: "Kartallar ölümden döndü ama yetmedi. Belgrad'daki maça Tarık Biberovic ve hakem kararları damga vurdu. Ergin Ataman'ın ekibi, Fenerbahçe yıldızının kanatlarında kazandı."



Mozzart Sport: "Sırbistan son çeyrekte öne geçti ancak Türkiye EuroLeague kalitesiyle kazandı. Biberovic, inanılmaz bir üçlükle Sırbistan'ı durdurdu."



Kurir: "Türkiye'de parlayan isim Tarık Biberovic oldu. Maçı 22 sayıyla tamamladı."



Novosti: "Pionir'de dramın sonucunu Biberovic belirledi. Önce üçlük, ardından serbest atışlarla farkı yarattı. Fenerbahçe oyuncusu 22 sayıyla Türkiye'yi üst üste üçüncü galibiyete taşıdı."



