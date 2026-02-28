FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçta A Milli Erkek Basketbol Takımımız, deplasmanda Sırbistan'ı 82-78 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte ay-yıldızlılar elemelerde 3'te 3 yaparken, Sırbistan karşısında üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Milliler, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası grup aşamasında da rakibini 95-90 yenmişti.
KRİTİK ANLARDA SAHNEYE ÇIKTI
Ev sahibi ekip, Markovic'in üçlüğüyle bitime 1 dakika 41 saniye kala ilk kez öne geçerek skoru 73-72 yaptı. Ancak kalan bölümde Tarık Biberovic'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu kritik isabet, maçın kırılma anı oldu. Üstünlüğü yeniden ele geçiren Türkiye, son bölümde hata yapmayarak parkeden 82-78 galip ayrıldı.
SIRP BASININDAN ÖVGÜ YAĞMURU
Karşılaşmanın ardından Sırp medyası, özellikle Tarık Biberovic'in performansına geniş yer ayırdı. Genç yıldızın kritik anlarda attığı sayılarla geri dönüşü engellediği vurgulandı
Serbian Times: "Kartallar ölümden döndü ama yetmedi. Belgrad'daki maça Tarık Biberovic ve hakem kararları damga vurdu. Ergin Ataman'ın ekibi, Fenerbahçe yıldızının kanatlarında kazandı."
Mozzart Sport: "Sırbistan son çeyrekte öne geçti ancak Türkiye EuroLeague kalitesiyle kazandı. Biberovic, inanılmaz bir üçlükle Sırbistan'ı durdurdu."
Kurir: "Türkiye'de parlayan isim Tarık Biberovic oldu. Maçı 22 sayıyla tamamladı."
Novosti: "Pionir'de dramın sonucunu Biberovic belirledi. Önce üçlük, ardından serbest atışlarla farkı yarattı. Fenerbahçe oyuncusu 22 sayıyla Türkiye'yi üst üste üçüncü galibiyete taşıdı."
Belgrad'da Tarık Biberovic damgası: "Maçın kahramanı"
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Sırbistan'ı 82-78'lik skorla yenmeyi başardı. 22 sayı ile maça damga vuran Tarık Biberovic'e Sırp basınından övgüler geldi.
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçta A Milli Erkek Basketbol Takımımız, deplasmanda Sırbistan'ı 82-78 mağlup etti.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray-Liverpool eşleşmesinde maç takvimi belli oldu
-
9
Duran ilk maçında eleştirilerin hedefi oldu
-
8
Okan Buruk'tan mecburi rotasyon
-
7
Fenerbahçe'ye Dorgeles Nene'den kötü haber!
-
6
Arne Slot'tan Galatasaray için açıklama
-
5
İlkay Gündoğan: "Derin endişelerim var"
-
4
Kocaelispor - Beşiktaş: 11'ler
-
3
Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza sürpriz soru! "Kontratın ne durumda?"
-
2
Galatasaray - Alanyaspor: Muhtemel 11'ler
-
1
Mesut Özil: "Fenerbahçe'de oynamak istemezdim"
- 14:54 Kocaelispor - Beşiktaş: 11'ler
- 14:38 Galatasaray'dan dikkat çeken hamle: Fatih Terim!
- 14:25 Yaser Asprilla için Leeds United iddiası!
- 14:10 Kayserispor'da Nurettin Açıkalın yeniden başkanlığa seçildi
- 13:57 Adana Demirspor'da yeni başkan kollarını sıvadı
- 13:55 PSG'den Nantes maçı için erteleme talebi!
- 13:43 Belgrad'da Tarık Biberovic damgası: "Maçın kahramanı"
- 13:40 Göztepe'den Arda Turan'a yeşil ışık!
- 13:36 Milan'dan büyük forvet operasyonu!
- 13:26 Gençlerbirliği sahasında Kayserispor'u konuk edecek
- 13:17 İlkay Gündoğan: "Derin endişelerim var"
- 12:45 CANLI: Beşiktaş - Galatasaray Daikin
- 12:43 Sloven yüzücüler Şampiyonaya Erzurum'da hazırlanıyor
- 12:39 Juventus'ta Luciano Spalletti kararı!
- 12:38 Galatasaray'ın gündemindeki Koopmeiners için veda kararı!
- 12:25 Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in cezasını onadı
- 12:18 Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında 60. randevu
- 12:08 Trabzonspor geçtiğimiz sezonu yakaldı
- 12:04 Juventus'ta Michele Di Gregorio ile veda kararı!
- 12:00 Galatasaray - Alanyaspor: Muhtemel 11'ler
- 11:56 Fenerbahçe'de 5 kritik kazanım! Tedesco dokunuşu
- 11:50 Eski öğrencileri ile geleceğin voleybolcularını yetiştiriyor
- 11:36 Toprak Razgatlıoğlu'ndan MotoGP'de talihsiz başlangıç!
- 11:29 İtalyan kulüplerinin dikkat çeken Şampiyonlar Ligi karnesi
- 11:15 İngilizler İsmail Yüksek'i takibe aldı!
- 11:12 Fenerbahçe'de büyük tehlike!
- 11:04 Fenerbahçe'ye Dorgeles Nene'den kötü haber!
- 10:57 Fenerbahçe, Senesi için yeniden devrede
- 10:54 Duran ilk maçında eleştirilerin hedefi oldu
- 10:37 Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'ın kasasını doldurdu!
- 10:28 Okan Buruk'tan mecburi rotasyon
- 10:23 NBA'de gecenin sonuçları
- 10:22 Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan teklif kapıda
- 10:14 Samsunspor'da Gaziantep öncesi 4 eksik
- 09:55 Tedesco umutları tekrardan körükledi!
- 09:52 Victor Osimhen yerine Mauro Icardi
- 09:42 Serdal Adalı'dan transfer müjdesi!
- 09:28 Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza sürpriz soru! "Kontratın ne durumda?"
- 09:27 Efeler Liginde 22. hafta heyecanı!
- 09:24 Galatasaray için Liverpool yorumu!
- 09:17 Zeynep Sönmez çeyrek finalde veda etti
- 01:29 Wolverhampton'dan Aston Villa'ya soğuk duş!
- 00:58 Lens liderlik için büyük fırsatı tepti!
- 00:40 Alimpijevic'ten Tarık Biberoviç'e övgü!
- 00:36 Ergin Ataman: "Tarihi bir galibiyete imza attık"
- 00:17 Tarık Biberoviç: "Kritik toplarda herkes bana güvendi"
- 00:16 Cedi Osman: "Rövanş daha zor olacak"
- 23:57 Al Ittihad 2 maç aradan sonra kazandı
- 23:56 İlhan Palut: "Düşme hattından kurtulmak için vakit daralıyor"
- 23:40 Nuri Şahin: "İnşallah sonuna kadar giderler"
- 23:28 Stanojevic: "Duran toplar canımızı çok acıttı"
- 23:10 Fenerbahçeli taraftarlardan Avrupa dönüşü coşkulu destek
- 23:07 12 Dev Adam'dan Sırbistan'da harika zafer!
- 22:55 Oulai'den transfer ve Kante cevabı!
- 22:51 Ozan Tufan: "Mevki seçmiyorum, sağ bek de oynarım!"
- 22:39 Onuachu: ''Maça biraz yavaş başladık''
- 22:27 Nwaiwu: "Goller beni mutlu ediyor"
- 22:03 Iğdır FK, İstanbul'dan mutlu ayrıldı
- 21:57 Başakşehir, Konyaspor'u Selke ile yıktı!
- 21:54 Trabzonspor, üç golle üç puanı aldı
PSG'den Nantes maçı için erteleme talebi!
Milan'dan büyük forvet operasyonu!
Juventus'ta Luciano Spalletti kararı!
Galatasaray'ın gündemindeki Koopmeiners için veda kararı!
Juventus'ta Michele Di Gregorio ile veda kararı!
İtalyan kulüplerinin dikkat çeken Şampiyonlar Ligi karnesi
Lens liderlik için büyük fırsatı tepti!
Arne Slot'tan Galatasaray için açıklama
Liverpool'da Florian Wirtz belirsizliği!
Avrupa'da tarihi eşleşme: Real Madrid - Manchester City
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|23
|17
|4
|2
|55
|17
|55
|2
|Fenerbahçe
|23
|15
|8
|0
|52
|21
|53
|3
|Trabzonspor
|24
|15
|6
|3
|48
|28
|51
|4
|Beşiktaş
|23
|12
|7
|4
|44
|29
|43
|5
|Göztepe
|23
|11
|8
|4
|27
|16
|41
|6
|Başakşehir
|24
|11
|6
|7
|42
|26
|39
|7
|Samsunspor
|23
|7
|10
|6
|25
|27
|31
|8
|Kocaelispor
|23
|8
|6
|9
|21
|24
|30
|9
|Gaziantep FK
|23
|7
|7
|9
|30
|40
|28
|10
|Rizespor
|24
|6
|9
|9
|31
|35
|27
|11
|Alanyaspor
|23
|5
|11
|7
|25
|27
|26
|12
|Gençlerbirliği
|23
|6
|5
|12
|28
|34
|23
|13
|Konyaspor
|24
|5
|8
|11
|27
|37
|23
|14
|Antalyaspor
|23
|6
|5
|12
|22
|36
|23
|15
|Eyüpspor
|23
|5
|6
|12
|19
|35
|21
|16
|Kasımpaşa
|24
|4
|8
|12
|20
|35
|20
|17
|Kayserispor
|23
|3
|10
|10
|18
|43
|19
|18
|Karagümrük
|24
|3
|4
|17
|21
|45
|13