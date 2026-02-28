28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
16:00
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-385'
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
16:00
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
15:30
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-282'
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
0-379'
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Belgrad'da Tarık Biberovic damgası: "Maçın kahramanı"

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Sırbistan'ı 82-78'lik skorla yenmeyi başardı. 22 sayı ile maça damga vuran Tarık Biberovic'e Sırp basınından övgüler geldi.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçta A Milli Erkek Basketbol Takımımız, deplasmanda Sırbistan'ı 82-78 mağlup etti. 

Bu sonuçla birlikte ay-yıldızlılar elemelerde 3'te 3 yaparken, Sırbistan karşısında üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Milliler, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası grup aşamasında da rakibini 95-90 yenmişti.

KRİTİK ANLARDA SAHNEYE ÇIKTI

Ev sahibi ekip, Markovic'in üçlüğüyle bitime 1 dakika 41 saniye kala ilk kez öne geçerek skoru 73-72 yaptı. Ancak kalan bölümde Tarık Biberovic'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu kritik isabet, maçın kırılma anı oldu. Üstünlüğü yeniden ele geçiren Türkiye, son bölümde hata yapmayarak parkeden 82-78 galip ayrıldı.

SIRP BASININDAN ÖVGÜ YAĞMURU

Karşılaşmanın ardından Sırp medyası, özellikle Tarık Biberovic'in performansına geniş yer ayırdı. Genç yıldızın kritik anlarda attığı sayılarla geri dönüşü engellediği vurgulandı 

Serbian Times: "Kartallar ölümden döndü ama yetmedi. Belgrad'daki maça Tarık Biberovic ve hakem kararları damga vurdu. Ergin Ataman'ın ekibi, Fenerbahçe yıldızının kanatlarında kazandı."

Mozzart Sport: "Sırbistan son çeyrekte öne geçti ancak Türkiye EuroLeague kalitesiyle kazandı. Biberovic, inanılmaz bir üçlükle Sırbistan'ı durdurdu."

Kurir: "Türkiye'de parlayan isim Tarık Biberovic oldu. Maçı 22 sayıyla tamamladı."

Novosti: "Pionir'de dramın sonucunu Biberovic belirledi. Önce üçlük, ardından serbest atışlarla farkı yarattı. Fenerbahçe oyuncusu 22 sayıyla Türkiye'yi üst üste üçüncü galibiyete taşıdı."

