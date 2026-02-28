28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-0DA
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-0DA
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-169'
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Rizespor, Kasımpaşa'ya karşı üç puanı üç golle aldı!

Süper Lig'in 24. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

calendar 28 Şubat 2026 15:23 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 15:29
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Rizespor, Kasımpaşa'ya karşı üç puanı üç golle aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 24. hafta maçında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Rizespor, 3-0'lık skorla kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Halil Dervişoğlu, 56. dakikada Valentin Mihaila ve 80. dakikada Adedire Mebude kaydetti.

Bu sonucun ardından Rizespor, 27 puana yükseldi. Kasımpaşa, 20 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Rizespor, Antalyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Laçi'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mihaila'nın şutunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

25. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Hojer'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Gianniotis'in sektirdiği topu Halil Dervişoğlu altıpastan ağlara gönderdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


55. dakikada Frimpong'un pasında Benedyczak'ın ceza sahası içinde gelişine vuruşunda top kalecide kaldı.

56. dakikada Çaykur Rizespor skoru 2-0 yaptı. Sol kanatta topla buluşan Mihaila'nın ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği şutta top filelerle buluştu.

80. dakikada Karadeniz ekibi farkı 3'e çıkardı. Sowe'un pasıyla buluşan Olawoyin hızla ceza sahasına girerek sağdan bindiren Mebude'ye pasını verdi. Mebude sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla skoru 3-0 yaptı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan 

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mustafa Savranlar, Mert Bulut

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Diabate, Allevinah (Dk. 46 Eyüp Aydın), Benedyczak (Dk. 70 Ali Yavuz Kol), Cenk Tosun (Dk. 70 Gueye)

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın (Dk. 85 Mocsi), Sagnan, Hojer, Olawoyin, Taylan Antalyalı (Dk. 62 Papanikolaou), Laçi, Mebude (Dk. 85 Augusto), Halil Dervişoğlu (Dk. 72 Sowe), Mihaila (Dk. 72 Zeqiri)

Goller: Dk. 25 Halil Dervişoğlu, Dk. 56 Mihaila, Dk. 80 Mebuda (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Halil Dervişoğlu, Dk. 58 Mihaila (Çaykur Rizespor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 12 8 4 44 29 44
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 7 9 21 24 31
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.