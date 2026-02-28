Süper Lig'in 24. hafta maçında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Rizespor, 3-0'lık skorla kazandı.Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada, 56. dakikadave 80. dakikadakaydetti.Bu sonucun ardından Rizespor, 27 puana yükseldi. Kasımpaşa, 20 puanda kaldı.Süper Lig'in bir sonraki maçında Rizespor, Antalyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanına gidecek.

14. dakikada Laçi'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mihaila'nın şutunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.



25. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Hojer'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Gianniotis'in sektirdiği topu Halil Dervişoğlu altıpastan ağlara gönderdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)







55. dakikada Frimpong'un pasında Benedyczak'ın ceza sahası içinde gelişine vuruşunda top kalecide kaldı.



56. dakikada Çaykur Rizespor skoru 2-0 yaptı. Sol kanatta topla buluşan Mihaila'nın ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği şutta top filelerle buluştu.



80. dakikada Karadeniz ekibi farkı 3'e çıkardı. Sowe'un pasıyla buluşan Olawoyin hızla ceza sahasına girerek sağdan bindiren Mebude'ye pasını verdi. Mebude sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla skoru 3-0 yaptı.





Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mustafa Savranlar, Mert Bulut



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Diabate, Allevinah (Dk. 46 Eyüp Aydın), Benedyczak (Dk. 70 Ali Yavuz Kol), Cenk Tosun (Dk. 70 Gueye)



Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın (Dk. 85 Mocsi), Sagnan, Hojer, Olawoyin, Taylan Antalyalı (Dk. 62 Papanikolaou), Laçi, Mebude (Dk. 85 Augusto), Halil Dervişoğlu (Dk. 72 Sowe), Mihaila (Dk. 72 Zeqiri)



Goller: Dk. 25 Halil Dervişoğlu, Dk. 56 Mihaila, Dk. 80 Mebuda (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Dk. 56 Halil Dervişoğlu, Dk. 58 Mihaila (Çaykur Rizespor)



