28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-0DA
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-0DA
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-173'
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Recep Uçar: "Oyunlarımızın karşılığını alıyoruz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 28 Şubat 2026 16:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Recep Uçar: 'Oyunlarımızın karşılığını alıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, oynadıkları oyunun karşılığını aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, "Bugün son iki haftada 4 puan alan ve formda olan iki takımın müsabakasıydı. Kasımpaşa ara transferde birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Zor bir maç bekliyorduk. Biz de bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanmak ve aşağıdan uzaklaşmak istiyorduk. Kasımpaşa kompakt bir takım. Maça iyi başladık. Mebude'yle bulduğumuz pozisyonu atsak daha erken öne geçebilirdik. Sonraki bölümde oyunu kontrol eden taraf bizdik. İkinci yarıya Kasımpaşa bizden daha iyi başladı. İkinci golden sonra rahatladık. Sonra rakibimiz risk aldı, biz de taktiksel hamleleri tercih ettik. Üçüncü golü atınca maç bizim için rahatlamış oldu. Gol yemeden bitirdiğimiz için mutluyuz. Taraftarlarımızı uzun süredir mutlu edemiyorduk. Oynadığımız oyunların karşılığını alamıyorduk ama son 2 haftada karşılığını aldığımız için mutluyum. Amacımız bu yakaladığımız ivmeyi sezon sonuna kadar devam ettirip ligi en iyi yerde bitirmek olacak." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 12 8 4 44 29 44
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 7 9 21 24 31
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
