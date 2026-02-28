Kocaelispor'dan çarpıcı istatistik

Kocaelispor'da Selçuk İnan'ın bu sezon 4 büyüklere karşı performansı:



❌Trabzonspor: 1-0

❌Fenerbahçe: 3-1

❌Beşiktaş: 3-1

✅Galatasaray: 1-0

❌Trabzonspor: 1-2

❌Fenerbahçe: 0-2

❌Beşiktaş: 0-1 pic.twitter.com/sahFNEnmbJ



— Sporx (@sporx) February 28, 2026

Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a kaybeden Kocaelispor, 4 büyüklere karşı dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.Kocaelispor, şu ana kadar 4 büyüklere karşı oynadığı 7 maçta sadece Galatasaray karşısında puan aldı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.Körfez temsilcisi, diğer 6 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında lig maçlarını tamamlayan Kocaelispor, ligin ikinci yarısında Galatasaray'a konuk olacak ve 4 büyüklere karşı maçlarını tamamlayacak.