Beşiktaş, Galatasaray derbisine kayıpsız gidiyor

Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'u 1-0 yenen Beşiktaş, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine kayıpsız gidiyor.
Ligde oynadığı son 13 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Kocaeli deplasmanında kazanarak puanını 46'ya yükseltti.
Beşiktaş, ligin 25. haftasında "Dolmabahçe"de konuk edeceği Galatasaray'ı mağlup ederek üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.
