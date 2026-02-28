İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Burnley ile Brentford karşı karşıya geldi. Turf Moor'da oynanan sıradışı maçı konuk ekip Brentford 4-3'lük skorla kazandı.
Brentford, maça çok hızlı başladı ve 9. dakikada Mikel Damsgaard, 25. dakikada Igor Thiago ve 34. dakikada Kevin Schade ile skoru 3-0 yaptı.
0-3'TEN 15 DAKİKADA 3-3
Ev sahibi Burnley, 45+3. dakikada Michael Kayode'nin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye indirdi.
Burnley, 47. dakikada Jadon Anthony ve 60. dakikada Zian Flemming ile skoru 0-3'den 3-3'e getirmeyi başardı.
GOLÜ ATTILAR, VAR'A TAKILDILAR
78. dakikada Zian Flemming ile bir kez daha ağları havalandıran Burnley, VAR'ın ofsayt uyarısıyla yıkıldı.
DAMSGAARD 'GERİ DÖNÜŞ YOK' DEDİ
90+3. dakikada Mikel Damsgaard, ikinci kez sahneye çıktı ve Brentford'u 4-3 öne geçirdi.
TURF MOOR ÖNCE SEVİNÇTEN, SONRA ACIDAN YIKILDI
Burnley, 90+8'de Ashley Barnes'ın golüyle bir kez daha ayağa kalktı ancak VAR incelemesinin ardından 'elle oynama' gerekçesiyle gol iptal edildi.
BURNLEY'NİN UMUTLARI ERİYOR
2 hafta aradan sonra kazanan Brentford, puanını 43'e çıkardı.
Burnley ise 19 puanla 19. sırada kaldı ve bitime 10 hafta kala kümede kalma barajının 8 puan gerisine düştü.
Brentford, gelecek hafta Bournemouth deplasmanına gidecek. Burnley ise Everton'a konuk olacak.
