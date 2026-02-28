28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
3-1
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
0-172'
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
0-351'
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
0-0DA
28 Şubat
Rennes-Toulouse
1-0
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
1-2
28 Şubat
Como-Lecce
3-1
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
0-171'
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
4-1
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
5-2
28 Şubat
Newcastle-Everton
2-3
28 Şubat
Burnley-Brentford
3-4
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
1-168'
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
2-0
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-1
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
1-0
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
1-1
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
2-2
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
0-0
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

3-0'dan 3- 3 yapıp 90+3'te yıkıldılar!

Burnley, 0-3'ten 15 dakikada geri dönüp 3-3 yaptı, 2 kez VAR'a takıldı, 90+3'te yediği golle yıkıldı.

28 Şubat 2026 20:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
3-0'dan 3- 3 yapıp 90+3'te yıkıldılar!






İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Burnley ile Brentford karşı karşıya geldi. Turf Moor'da oynanan sıradışı maçı konuk ekip Brentford 4-3'lük skorla kazandı.

Brentford, maça çok hızlı başladı ve 9. dakikada Mikel Damsgaard, 25. dakikada Igor Thiago ve 34. dakikada Kevin Schade ile skoru 3-0 yaptı.

0-3'TEN 15 DAKİKADA 3-3

Ev sahibi Burnley, 45+3. dakikada Michael Kayode'nin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye indirdi.

Burnley, 47. dakikada Jadon Anthony ve 60. dakikada Zian Flemming ile skoru 0-3'den 3-3'e getirmeyi başardı.

GOLÜ ATTILAR, VAR'A TAKILDILAR

78. dakikada Zian Flemming ile bir kez daha ağları havalandıran Burnley, VAR'ın ofsayt uyarısıyla yıkıldı.

DAMSGAARD 'GERİ DÖNÜŞ YOK' DEDİ

90+3. dakikada Mikel Damsgaard, ikinci kez sahneye çıktı ve Brentford'u 4-3 öne geçirdi.

TURF MOOR ÖNCE SEVİNÇTEN, SONRA ACIDAN YIKILDI

Burnley, 90+8'de Ashley Barnes'ın golüyle bir kez daha ayağa kalktı ancak VAR incelemesinin ardından 'elle oynama' gerekçesiyle gol iptal edildi.

BURNLEY'NİN UMUTLARI ERİYOR

2 hafta aradan sonra kazanan Brentford, puanını 43'e çıkardı.

Burnley ise 19 puanla 19. sırada kaldı ve bitime 10 hafta kala kümede kalma barajının 8 puan gerisine düştü.

Brentford, gelecek hafta Bournemouth deplasmanına gidecek. Burnley ise Everton'a konuk olacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
