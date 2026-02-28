28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
3-1
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
0-1
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
1-3
28 Şubat
Le Havre-PSG
0-033'
28 Şubat
AS Monaco-Angers
2-0
28 Şubat
Rennes-Toulouse
1-0
28 Şubat
Inter-Genoa
1-0DA
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
1-2
28 Şubat
Como-Lecce
3-1
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
0-038'
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
0-1
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
4-1
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
5-2
28 Şubat
Newcastle-Everton
2-3
28 Şubat
Burnley-Brentford
3-4
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
2-3
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
2-0
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-1
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
1-0
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
1-1
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
2-2
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
0-0
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
1-137'

Napoli'de Lukaku 90+6'da her şeyi değiştirdi!

İtalya Ligi'nde üst sıralarda yer alan Antonio Conte yönetimindeki Napoli, Hellas Verona deplasmanında zorlandı ama Romelu Lukaku'nun golüyle kazandı.

calendar 28 Şubat 2026 22:04 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 22:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İtalya Ligi'nde 27. hafta maçında kümede kalma savaşı veren HEllas Verona ile üst sıralarda yer alan Napoli karşı karşıya geldi. Mücadele Napoli'nin 2-1'lik üstünlüğü ile bitti. 

Napoli'nin golünü 2. dakikada Rasmus Höjlund kaydetti. Hellas Verona, 64. dakikada Jean-Daniel Akpa Akpro'nun golüyle durumu 1-1 yaptı.

Konuk ekip Napoli'de 73. dakikada oyuna giren Romelu Lukaku, 90+6. dakikada attığı golle galibiyeti getirdi. 32 yaşındaki Lukaku, bu sezon 4. lig maçında ilk golünü buldu.

Victor Nelsson, Hellas Verona'da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Napolei'de Eljif Elmas 90 dakika oynayan isimlerden oldu.

Ligde iki maç sonra kazanan Napoli puanını 53'e yükseltti. Son sıradaki Hellas Verona 15 puanda kaldı. 

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Hellas Verona, Bologna'ya konuk olacak. Napoli, Torino'yu ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.