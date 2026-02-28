Galatasaray, evinde yenilgiyi unuttu

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 31 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 25. galibiyetini aldı.
Galatasaray, bu süreçte 6 kez berabere kaldı.
