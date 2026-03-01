Osimhen, toplamda 17 gole ulaştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenerek liderliğini devam ettirdi.
Sarı-kırmızılıların yıldız santrforu Victor Osimhen, bu sezon 17. kez fileleri havalandırdı.
Bu sezon Alanyaspor maçına kadar 24 resmi müsabakada 16 kez tabelayı değiştirerek takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Osimhen, ligdeki 17. maçında 10. golünü attı.
Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 7 golü bulunuyor.
