Okan Buruk açıkladı: Yunus ve Sallai Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk, iki futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağıyla ilgili soruyu yanıtladı.
Buruk, yaptığı açıklamada ağrıları nedeniyle kadroda yer almayan Yunus Akgün ile Roland Sallai'nin 25. haftadaki Beşiktaş derbisine yetişeceğini dile getirdi.
İki futbolcunun durumuyla ilgili bilgi veren Buruk, "Juventus maçında Yunus'un ağrıları vardı. Bundan dolayı oynamadı. Yunus birçok maçı bu ağrılarla oynuyor. İğne ile oynadığı maçlar var. Her zaman takımı için büyük fedakarlık yapıyor. Bizim için çok önemli ve değerli bir oyuncu. Bu maçtan önce de ağrısı vardı. Fayda sağlayamayacağını düşündüğümüz için oynatmadık. Sallai de dünkü antrenmanda bir sakatlık yaşadı. İkisinin de Beşiktaş maçına hazır olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
DERBİ NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 7 Mart Cumartesi günü oynanacak.
