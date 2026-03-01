28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
3-1
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
0-1
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
1-3
28 Şubat
Le Havre-PSG
0-1
28 Şubat
AS Monaco-Angers
2-0
28 Şubat
Rennes-Toulouse
1-0
28 Şubat
Inter-Genoa
2-0
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
1-2
28 Şubat
Como-Lecce
3-1
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
0-1
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
0-1
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
4-1
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
5-2
28 Şubat
Newcastle-Everton
2-3
28 Şubat
Burnley-Brentford
3-4
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
2-3
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
2-0
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-1
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
1-0
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
1-1
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
2-2
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
0-0
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
2-3

Okan Buruk açıkladı: Yunus ve Sallai Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Roland Sallai, sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemedi. Maçın ardından Okan Buruk, iki futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, iki futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Buruk, yaptığı açıklamada ağrıları nedeniyle kadroda yer almayan Yunus Akgün ile Roland Sallai'nin 25. haftadaki Beşiktaş derbisine yetişeceğini dile getirdi.

İki futbolcunun durumuyla ilgili bilgi veren Buruk, "Juventus maçında Yunus'un ağrıları vardı. Bundan dolayı oynamadı. Yunus birçok maçı bu ağrılarla oynuyor. İğne ile oynadığı maçlar var. Her zaman takımı için büyük fedakarlık yapıyor. Bizim için çok önemli ve değerli bir oyuncu. Bu maçtan önce de ağrısı vardı. Fayda sağlayamayacağını düşündüğümüz için oynatmadık. Sallai de dünkü antrenmanda bir sakatlık yaşadı. İkisinin de Beşiktaş maçına hazır olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

DERBİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 7 Mart Cumartesi günü oynanacak. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
