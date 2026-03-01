Osimhen'den İlkay'a kaptanlık jesti

Galatasaray , Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenerek liderliğini devam ettirdi.

Mücadelede dikkat çeken bir an yaşandı. Victor Osimhen, kendisine gelen kaptanlık pazubendini İlkay Gündoğan'a verdi.Müsabakaya kaptan olarak çıkan Lucas Torreira, 79. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı. Kaptanlık pazubendini Torreira'dan alan İlkay, Osimhen'e götürdü.Yıldız santrfor, aldığı pazubendi tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay'a taktı.Öte yandan Alanyaspor mücadelesinde İlkay Gündoğan'ın oyuna girdikten sonra kaptanlık pazubendini kendisine getirmesiyle ilgili de konuşan Osimhen, şunları söyledi: