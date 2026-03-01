28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
3-1
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
0-1
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
1-3
28 Şubat
Le Havre-PSG
0-1
28 Şubat
AS Monaco-Angers
2-0
28 Şubat
Rennes-Toulouse
1-0
28 Şubat
Inter-Genoa
2-0
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
1-2
28 Şubat
Como-Lecce
3-1
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
0-1
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
0-1
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
4-1
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
5-2
28 Şubat
Newcastle-Everton
2-3
28 Şubat
Burnley-Brentford
3-4
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
2-3
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
2-0
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-1
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
1-0
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
1-1
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
2-2
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
0-0
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
2-3

Osimhen'den İlkay'a kaptanlık jesti

Galatasaray'ın Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçta Victor Osimhen, kendisine verilen kaptanlık pazubendini saygısından dolayı İlkay Gündoğan'a geri verdi.

calendar 01 Mart 2026 01:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Osimhen'den İlkay'a kaptanlık jesti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenerek liderliğini devam ettirdi.

Mücadelede dikkat çeken bir an yaşandı. Victor Osimhen, kendisine gelen kaptanlık pazubendini İlkay Gündoğan'a verdi.

Müsabakaya kaptan olarak çıkan Lucas Torreira, 79. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı. Kaptanlık pazubendini Torreira'dan alan İlkay, Osimhen'e götürdü.

Yıldız santrfor, aldığı pazubendi tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay'a taktı.

Öte yandan Alanyaspor mücadelesinde İlkay Gündoğan'ın oyuna girdikten sonra kaptanlık pazubendini kendisine getirmesiyle ilgili de konuşan Osimhen, şunları söyledi:

"İlkay çok saygı duyduğum birisi, çok kıymetli biri benim için. Milyonlarca futbolseverin de dünya çapında tanıdığı ve sevdiği biri. Birey olarak da inanılmaz. Sakin, motive edici. Bir şey söylemek istediğimizde konuşabileceğimiz bir isim. Çok vizyonerdir. Top gelmeden ne olacağını bilir, bir sonraki adımın farkındadır. İlkay pazubendini bana getirdiğinde garip geldi. Bize liderlik yapması için ben de geri verdim. Orta sahaya her geldiğinde bize yardımcı olan çok saygıdeğer ve sevgiyi hak eden bir insan olduğunu düşünüyorum. Bana vermesi garip geldi, kabul etmeyip, gösterdiğim saygı ve duyduğum sevgiden dolayı bize liderlik etmesi için geri verdim kendisine."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.