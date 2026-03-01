28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
3-1
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
0-1
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
1-3
28 Şubat
Le Havre-PSG
0-1
28 Şubat
AS Monaco-Angers
2-0
28 Şubat
Rennes-Toulouse
1-0
28 Şubat
Inter-Genoa
2-0
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
1-2
28 Şubat
Como-Lecce
3-1
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
0-1
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
0-1
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
4-1
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
5-2
28 Şubat
Newcastle-Everton
2-3
28 Şubat
Burnley-Brentford
3-4
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
2-3
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
2-0
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-1
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
1-0
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
1-1
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
2-2
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
0-0
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
2-3

PSG liderlik koltuğunda derin bir nefes aldı!

Ligue 1'in 24. haftasında PSG deplasmanda Le Havre'yi 1-0 mağlup etti.

01 Mart 2026 01:07
Haber: Sporx.com
PSG liderlik koltuğunda derin bir nefes aldı!




Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Le Havre evinde PSG'yi konuk etti.

Stade Oceane Stadyumu'nda oynanan maçta PSG maçtan 1-0 galip ayrıldı.

PSG'ye galibiyeti getiren golü 37. dakikada Bradley Barcola kaydetti.

PSG 79. dakikada Desire Doue ile penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte PSG puanını 57'ye çıkararak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Le Havre  haftayı 26 puanda tamamladı.

Ligue 1'in 25. haftasında Le Havre, Brest ile deplasmanda; PSG ise Monaco ile evinde mücadele edecek.
  
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
