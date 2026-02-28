Sacha Boey: 'Kendimi Galatasaray'ın hizmetine adayacağım'

Mücadeleyi değerlendiren Boey, "İyi bir maç geçirdik. İyi bir iş çıkardık ve 3 puanı aldık. Oyuncu olarak kendimi geliştirdim, kendimi Galatasaray'ın hizmetine adayacağım ve daha da başarılı olacağım." ifadelerini kullandı.



Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray , konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.Galatasaray'ın ilk golünü atan Sacha Boey, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Galatasaray'ın ara transferde Almanya'nın Bayern Münih takımından kiraladığı Sacha Boey, ikinci döneminde 2. kez fileleri havalandırdı.Boey, Alanyaspor müsabakasıyla Süper Lig'de 4, toplamda ise 6. resmi maçına çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir golü bulunan Boey, Alanyaspor karşısında gol perdesini açarak ligde de ilk kez skoru değiştirdi.