Icardi'den retro formalar için paylaşım: 'Büyüklük hep kalır'

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi'den retro formalar için bir paylaşım geldi.
Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından kulübün yeni retro formaları için bir paylaşımda bulundu.
Icardi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bu vintage değil, miras
Bu retro formayla geçmişi hatırlamıyorum, onu onurlandırıyorum. Tarih saygı görür.
Renklerimiz, eskimeyen renklerdir, bir moda veya trendden daha büyük bir şeyi temsil ederler.
Bu vintage değil; mirastır, kimliktir, karakterdir, bugün yeni sayfalar yazmaya devam edebilmemiz için inşa edilen her şeydir.
Retro, şampiyonluk zihniyeti çünkü zaman geçer ama büyüklük kalır."
Paylaşımına sarı-kırmızı kalp ve aslan emojileri de ekleyen Mauro Icardi'nin bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Mauro Icardi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraflar:
Mauro Icardi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraflar: