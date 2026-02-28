28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-0DA
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-0DA
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-173'
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Icardi'den retro formalar için paylaşım: "Büyüklük hep kalır"

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, kulübün yeni retro formaları için bir paylaşımda bulundu.

calendar 28 Şubat 2026 16:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Icardi'den retro formalar için paylaşım: 'Büyüklük hep kalır'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi'den retro formalar için bir paylaşım geldi.

Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından kulübün yeni retro formaları için bir paylaşımda bulundu.

Icardi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu vintage değil, miras

Bu retro formayla geçmişi hatırlamıyorum, onu onurlandırıyorum. Tarih saygı görür.

Renklerimiz, eskimeyen renklerdir, bir moda veya trendden daha büyük bir şeyi temsil ederler.

Bu vintage değil; mirastır, kimliktir, karakterdir, bugün yeni sayfalar yazmaya devam edebilmemiz için inşa edilen her şeydir.

Retro, şampiyonluk zihniyeti çünkü zaman geçer ama büyüklük kalır."

Paylaşımına sarı-kırmızı kalp ve aslan emojileri de ekleyen Mauro Icardi'nin bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mauro Icardi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraflar:








1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 12 8 4 44 29 44
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 7 9 21 24 31
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
