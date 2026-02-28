28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
3-181'
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
0-023'
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
2-040'
28 Şubat
Newcastle-Everton
1-240'
28 Şubat
Burnley-Brentford
0-340'
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
0-050'
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-149'
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
0-050'
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
0-048'
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Emmanuel Agbadou: "En iyi yerde bitirmek istiyoruz"

Beşiktaş'a Kocaelispor karşısında galibiyeti getiren golü atan Emmanuel Agbadou, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 28 Şubat 2026 18:14 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 18:36
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Emmanuel Agbadou: 'En iyi yerde bitirmek istiyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golünü yeni transfer Emmanuel Agbadou attı. Beşiktaş kariyerinde ilk golünü atan Agbadou, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

"İKİNCİ YARI DAHA İYİYDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Agbadou, "İyi bir maç oldu. İlk yarıda iyi değildik, tercihlerde hata yaptık. İkinci yarı daha iyiydik. Kazanmak alışkanlığımızı devam ettirmek istiyorduk ve 3 puanı aldık." dedi.

"LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Attığı gol hakkında da konuşan Fildişi Sahilli stoper, "Beşiktaş'ta ilk golüm ve galibiyeti getirdi. Mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

BEŞİKTAŞ'TA İLK GOL

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, Kocaelispor karşısında siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

Mücadelenin ikinci yarısında Cerny'nin kullandığı kornerde arka direkte kafayla topu ağlara gönderen Agbadou, takımını 1-0 öne geçiren golün altına imzasını attı.

Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, 4 maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.