28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
0-017'
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
1-062'
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
0-120'
28 Şubat
Como-Lecce
3-1
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
4-1
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
5-2
28 Şubat
Newcastle-Everton
2-3
28 Şubat
Burnley-Brentford
3-4
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
2-0
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-1
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
1-0
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
1-1
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
1-116'
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
0-018'
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Bayern Leverkusen skoru son dakikada eşitledi

Bundesliga'nın 24. haftasında Bayern Leverkusen, evinde ağırladığı Mainz 05'a karşı beraberliği son dakikalarda yakalayabildi.

calendar 28 Şubat 2026 19:38 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 19:40
Haber: Sporx.com
Bayern Leverkusen skoru son dakikada eşitledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Bayern Leverkusen, Mainz 05'i konuk etti.

BayArena'da oynanan mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Mainz'ın golünü 67. dakikada Sheraldo Becker kaydetti. Bayern Leverkusen'e beraberliği getiren golü ise 88. dakikada Jarell Quansah attı.

Bu sonuçla birlikte Bayern Leverkusen puanını 40'a yükseltti. Mainz ise puanını 23'e çıkardı.

Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Leverkusen deplasmanda Hamburger SV ile, Mainz ise sahasında VfB Stuttgart ile karşılaşacak.




SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 17 5 2 55 17 56
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 24 5 12 7 25 27 27
11 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.