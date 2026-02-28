Bayern Leverkusen skoru son dakikada eşitledi

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Bayern Leverkusen, Mainz 05'i konuk etti.



BayArena'da oynanan mücadele 1-1 berabere sona erdi.



Mainz'ın golünü 67. dakikada Sheraldo Becker kaydetti. Bayern Leverkusen'e beraberliği getiren golü ise 88. dakikada Jarell Quansah attı.



Bu sonuçla birlikte Bayern Leverkusen puanını 40'a yükseltti. Mainz ise puanını 23'e çıkardı.



Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Leverkusen deplasmanda Hamburger SV ile, Mainz ise sahasında VfB Stuttgart ile karşılaşacak.










