İspanya La Liga'nın 26. haftasında Barcelona ile Villarreal karşı karşıya geldi. Spotify Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 3-1'lik skorla kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 28, 37 ve 69. dakikalarda Lamine Yamal, 90+1. dakikada Robert Lewandowski'den geldi.
Villarreal'in tek golü 49. dakikada Pape Gueye'den geldi.
Haftaya 3. sırada giren Villarreal ise 51 puanda kaldı.
Barcelona, gelecek hafta San Mames'te Athletic Bilbao'nun konuğu olacak. Villarreal ise Elche'yi ağırlayacak.
Fermin'in asistinde Yamal affetmedi! ⚽pic.twitter.com/DXkg1uhpCd
— Sporxtv (@sporxtv) February 28, 2026
🔥🔥🔥Yamal! Yamal! İnanılmaz...pic.twitter.com/S06QLPqaQK
— Sporx (@sporx) February 28, 2026
Bu sonucun ardından Barcelona, puanını 64'e yükseltti ve haftayı lider kapatmayı garantiledi.
Barcelona, Lewandowski ile farkı üçe çıkardı! ⚽pic.twitter.com/br2HPZY8QC
— Sporx (@sporx) February 28, 2026
