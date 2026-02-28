28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
16:00
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
13:30
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
16:00
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
15:30
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
13:30
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
13:30
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Sloven yüzücüler Şampiyonaya Erzurum'da hazırlanıyor

Sloven yüzücüler, Avrupa Şampiyonası için Erzurum'da hazırlıklarına devam ediyor.

28 Şubat 2026
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sloven yüzücüler Şampiyonaya Erzurum'da hazırlanıyor






Slovenya yüzme milli takımları, 2026 yılının ilk yüksek irtifalı kampı için geldikleri Erzurum'da, yaz aylarında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzuna sahip Erzurum'daki Tam Olimpik Yüzme Havuzu, hizmete girdiği 2017 yılından bu yana sporcuları ağırlamayı sürdürüyor.

Yaklaşık 2 bin metre rakımdaki kentte bu zamana kadar binlerce yerli ve yabancı yüzücüye ev sahipliği yapan olimpik havuz, sporcuların dayanıklılıklarını artırarak önemli organizasyonlara hazırlanmalarına katkı sağlıyor.

Bu kapsamda kente gelen Slovenya Genç ve A Milli yüzme takımları, 10-16 Ağustos tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için kulaç atıyor.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI

Slovenya Yüzme Milli Takım Antrenörü Tea Kosnjek, basın mensuplarına verdiği demeçte kendisinin ilk defa Erzurum'a geldiğini söyledi.

Erzurum hakkında bilgi aldıklarını belirten Kosnjek, "Burayı seçmemizin sebebi daha önce Erzurum'a gelenlerden iyi şeyler duyduk. Yemekleri, tesisleri, otelleri hepsi gerçekten iyi olduğu için burayı seçtik." dedi.

Kosnjek, kamp için yükseltinin de bir faktör olduğunu ifade ederek, "2000 rakımdan çok az bir seviyede olduğu için de burayı seçtik. Ben takıma birkaç gün önce katıldım onlar buraya aslında 5 yıl önce de gelmişti. Yeni yerleri keşfetmeyi seviyoruz. Burası da bizim için yeni bir yer. Her şey çok iyi ve güzel." diye konuştu.

Hazırlıkların iyi gittiğini dile getiren Kosnjek, "Gençler ve A milli takım olarak 12 sporcuyla geldik. Antrenmanlar gayet iyi gidiyor. Ben takımın masörlüğünü, kondisyonerliğini ve antrenörlüğünü yapıyorum. Yakında bir müsabaka yok ve normal bir antrenman olarak yüksek irtifada kamp yapıyoruz. Ama asıl hedefimiz yazın yapılacak Avrupa Şampiyonası." ifadelerini kullandı.

 "YÜKSEK İRTİFADA ANTRENMAN YAPMAK ÇOK ZOR"

24 yaşındaki Sloven milli yüzücü Katja Fain de 2 kez olimpiyatlara katıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Şu an milli takımımızla kamp yapıyoruz. Benim buraya 3. gelişim. Antrenmanlarımız çok güzel gidiyor, sıkıntımız yok. Yazın Paris'te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Yüksek irtifada antrenman yapmak gerçekten çok zor. Ülkemizde, evimizde yaptığımız antrenmanlara göre çok zor ama daha iyi."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
