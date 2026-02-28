Gökhan Değirmenci'den penaltı tepkisi: 'Canımız yanıyor'

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.



Maçın ardından Kocaelispor kalecisi Gökhan Değirmenci, son dakikada bekledikleri penaltı pozisyonu hakkında konuştu.



"CANIMIZ YANIYOR!"



İstanbul takımları ile Anadolu takımlarının yarışma şansı olmadığını söyleyen Değirmenci, "Bize olsa veriliyor maalesef. İstanbul takımları ile Anadolu takımlarının yarışma şansı yok. Tek olay sahada mücadele etmek ama bunlar olunca canımız yanıyor. Biz yine mücadeleye devam edeceğiz. Kocaelispor camiasını sevindireceğiz." ifadelerini kullandı.







