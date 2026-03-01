İtalya Serie A'nın 27. hafasında Inter, Genoa'yı konuk etti.Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.Inter'e galibiyeti getiren golleri, 31. dakikadave 70. dakikada milli futbolcumuzpenaltıdan kaydetti.Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Çalhanoğlu, bu golle birlikte 3 maçlık aranın ardından golle döndü.Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 8. galibiyetini alan lider Inter, puanını 64'e yükseltti. Inter, ligde bir maç eksiği olan en yakın rakibi Milan ile arasındaki puan farkını 13'e yükseltti.27 puanda kalan Genoa ise 14. sırada konumlandı.Ligde bir sonraki hafta Inter, Milan'a konuk olacak. Genoa ise Roma'yı konuk edecek.