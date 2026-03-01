01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
2-051'
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
0-048'
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
0-0
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
2-3
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
1-2
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
2-1
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
1-3
01 Mart
Genk-Gent
3-0
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
0-0
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
1-043'
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
21:15
01 Mart
Altach-Rapid Wien
1-1
01 Mart
Austria Wien-LASK
2-2
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
0-0
01 Mart
Grazer AK-Ried
2-1
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
2-2
01 Mart
Lausanne-Basel
1-2
01 Mart
Grasshopper-Lugano
1-0
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
3-0
01 Mart
Tondela-Santa Clara
2-2
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
0-014'
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
23:30
02 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
14:00
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
1-0
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
22:00
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
2-0
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
2-0
01 Mart
Elche-Espanyol
2-2
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
1-2
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
0-053'
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
4-0
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
2-085'
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
21:30
01 Mart
Brighton-N. Forest
2-1
01 Mart
Fulham-Tottenham
2-1
01 Mart
M. United-C.Palace
2-1
01 Mart
Arsenal-Chelsea
2-185'
01 Mart
Valencia-Osasuna
1-0
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
3-2
01 Mart
Real Betis-Sevilla
2-042'
01 Mart
Girona-Celta Vigo
23:00
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
2-1
01 Mart
Torino-Lazio
2-057'
01 Mart
Roma-Juventus
22:45
01 Mart
Paris FC-Nice
1-0
01 Mart
Lille-Nantes
1-0
01 Mart
Lorient-Auxerre
2-2
01 Mart
Metz-Brest
0-1
01 Mart
Marsilya-Lyon
22:45
01 Mart
Rangers-Celtic
2-2

Erling Moe'den Trabzonspor maçı açıklaması

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Gençlerbirliği ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

calendar 01 Mart 2026 19:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erling Moe'den Trabzonspor maçı açıklaması
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe, ikinci yarıdaki performanslarının daha olumlu olduğunu söyledi.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Moe, Türkiye'ye geri döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

İlk ve ikinci yarıda farklı bir görüntü sergilediklerini aktaran Moe, "İlk yarı topa istediğimiz kadar sahip olamadık. Çok fazla top kaybı yaptık. İstediğimiz gibi başlayamadık. Kaybettiğimiz kolay toplar bize pozisyon olarak döndü ve yeterince şans üretemedik. Ama ikinci yarı biraz daha oyun planımızı uygulama noktasında istediklerimizi yapabildik. Topu daha kolay kazandık. Üç dört tane şans da bulduk. İkinci yarı bizi tatmin etti. Geleli kısa bir zaman olmasına rağmen ikinci yarıda gösterdiğimiz performanstan memnunum. Önümüzde önemli bir hafta var, en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Sezon içinde göreve gelmenin zorluklarına değinen Moe, dezavantajları kapatmak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Oyuncular geçirdiğimiz zamana çok iyi cevap verdi. Aldığımız karşılık gayet iyiydi. Bu zamana kadar sadece üç idman geçirebildik ama gayet iyiydi. Trabzonspor maçına kadar tam olarak bir hafta boyunca çalışabilmemiz bizim için bir avantaj. Bu bizim en büyük avantajımız olacak ve şu aşamada taraftarların ilk maçta bize verdiği bu destek de çok önemliydi. Eğer bu haftayı istediğimiz ve düşündüğümüz gibi geçirebilirsek, Trabzonspor maçında da taraftarlardan aynı desteği görebilirsek iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 8 1 52 23 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 7 5 12 24 36 26
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
