Bandırmaspor 3 puanı son nefeste aldı

Trendyol 1. Ligin 28. haftasında Ümraniyespor ile Bandırmaspor kozlarını paylaştı.
Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumunda oynanan müsabakayı Bandırmaspor 2-1 kazandı.
Bandırmaspor'u galibiyete taşıyan golleri 41. dakikada Joao Amaral ile 85. dakikada Emirhan Acar kaydetti.
Ümraniyespor'un tek golü ise 11. dakikada Ali Turap Bülbül'den geldi.
Bu sonuçla birlikte play-off takibini sürdüren Bandırmaspor 42 puana yükselirken, Ümraniyespor ise 32 puanda kaldı.
GELECEK MAÇLARI
Ümraniyespor gelecek hafta Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak, Bandırmaspor ise kendi sahasında İstanbulspor'a konuk olacak.
