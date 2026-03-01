İzmir Çoruhlu'da Levent Eriş karar değiştirdi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren İzmir Çoruhlu FK'da istifa etmesi gündeme gelen teknik direktör Levent Eriş, karar değiştirerek takımın başında kaldı.



İzmir ekibinden ayrılıp Erbaaspor'la anlaşma aşamasına gelen tecrübeli teknik adam yönetimin kendisini ikna etmesiyle yuvada kalmayı tercih etti.



Turuncu-siyahlı takımın dün deplasmanda Balıkesirspor'a 1-0 yenildiği maçta görev yapan Levent Eriş, takımının art arda 4'üncü yenilgisini almasına engel olamadı.



Grupta 12 puanda kalan İzmir Çoruhlu FK, önümüzdeki hafta Alanya 1221'i konuk edecek.