01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
20:00
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
20:00
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
19:00
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
18:45
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
22:00
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
0-144'
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
1-044'
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
0-144'
01 Mart
Genk-Gent
1-042'
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
18:00
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
20:30
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
21:15
01 Mart
Altach-Rapid Wien
19:00
01 Mart
Austria Wien-LASK
19:00
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
0-014'
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
16:30
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
19:00
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
19:00
01 Mart
Lausanne-Basel
0-114'
01 Mart
Grasshopper-Lugano
18:30
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
18:30
01 Mart
Tondela-Santa Clara
18:30
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
21:00
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
23:30
28 Şubat
Torpedo Moscow-Akron Togliatti
0-0IPT
01 Mart
Dinamo Moscow-Samara
4-0
01 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
16:30
01 Mart
Grazer AK-Ried
19:00
01 Mart
PEC Zwolle-Ajax
0-0
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
16:30
01 Mart
Arsenal-Chelsea
19:30
01 Mart
A.Demirspor-Pendikspor
0-5
01 Mart
Serik Belediyespor-Sivasspor
0-1
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
1-014'
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
20:00
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
17:30
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
19:30
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
21:30
01 Mart
Brighton-N. Forest
17:00
01 Mart
Fulham-Tottenham
17:00
01 Mart
M. United-C.Palace
17:00
01 Mart
Elche-Espanyol
0-112'
01 Mart
Marsilya-Lyon
22:45
01 Mart
Valencia-Osasuna
18:15
01 Mart
Real Betis-Sevilla
20:30
01 Mart
Girona-Celta Vigo
23:00
01 Mart
Cremonese-AC Milan
0-088'
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
17:00
01 Mart
Torino-Lazio
20:00
01 Mart
Roma-Juventus
22:45
01 Mart
Paris FC-Nice
17:00
01 Mart
Lille-Nantes
19:15
01 Mart
Lorient-Auxerre
19:15
01 Mart
Metz-Brest
19:15
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
19:00

Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un Dubai'de mahsur kaldığı iddia edildi. Sarı-lacivertliler, Jasikevicius'un geri dönüşünü sağlamak için Dubai Basketbol yetkilileriyle irtibat halinde.

calendar 01 Mart 2026 15:54
Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
ABD ve İsrail'in İran'a savaş açması sonrası bölgede gerilimli saatler devam ederken Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius'un Dubai'de mahsur kaldığı öne sürüldü.

Meridian Sport'un aktardığı habere göre Dubai'de Jasikevicius'un yanı sıra Partizan oyuncuları Dylan Osetkowski ve Shake Milton da mahsur kaldı.

FENERBAHÇE TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçeli yetkililerin, Saras Jasikevicius'un dönüşünü sağlamak adına Dubai Basketbol idarecileriyle temasta olduğu haber detayında yer aldı.

UMMAN VEYA SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ

Seyahat kısıtlamaları devam ettiği için Jasikevicius ve oyuncuların bölgeden ne zaman ayrılabileceği belirsizliğini koruyor. Söz konusu seçeneklerden biri, kara yoluyla Umman veya Suudi Arabistan gibi uluslararası uçuşların sürdüğü komşu ülkelere geçiş yapmak.

 

