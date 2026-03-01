Fenerbahçe'de Asensio farkı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşcak Fenerbahçe'de, Marco Asensio'nun istatistikleri dikkat çekiyor.
Sergilediği performansla Fenerbahçe'nin en dikkat çeken ismi olan Marco Asensio, deplasman maçlarında da harikalar yaratıyor.
Deplasmanda görev yaptığı son sekiz Süper Lig maçında en az birer golde pay sahibi olan Marco Asensio, bu sürede toplamda 6 gol atarken 6 da asist yaptı.
