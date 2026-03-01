Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Miami Heat'e 115-105 kaybetti.
Kaseya Center'da oynanan karşılaşmada, sezonun 22. mağlubiyetini yaşayan Rockets'da Alperen Şengün 13 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle maçı tamamladı.
Kevin Durant, 32 sayıyla maçın en skoreri olurken Amen Thompson 20 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.
Rockets'da, Jabari Smith sağ ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Bu sezonki 32. galibiyetini alan Heat'de, Bam Adebayo 24 sayı, 11 ribaunt ve Kel'el Ware 13 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaparken Pelle Larsson 20 sayı kaydetti.
LAKERS, DEPLASMANDA WARRIORS'I MAĞLUP ETTİ
Chase Center'da oynanan mücadelede Los Angeles, deplasmanda Golden State Warriors'ı 129-101 mağlup etti.
Lakers'da Luka Doncic, 26 sayı kaydederek maçın en skorer ismi olurken LeBron James 22 ve Austin Reaves ise 18 sayı kaydetti.
Warriors'da Gui Santos 14 sayı, Moses Moody ve Gary Payton 12'şer sayıyla maçı tamamladı.
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Heat'e yenildi
NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Miami Heat'e 115-105 kaybetti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Miami Heat'e 115-105 kaybetti.
