01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
20:00
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
20:00
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
19:00
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
18:45
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
22:00
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
15:30
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
15:30
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
15:30
01 Mart
Genk-Gent
15:30
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
18:00
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
20:30
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
21:15
01 Mart
Altach-Rapid Wien
19:00
01 Mart
Austria Wien-LASK
19:00
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
16:00
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
16:30
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
19:00
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
19:00
01 Mart
Lausanne-Basel
16:00
01 Mart
Grasshopper-Lugano
18:30
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
18:30
01 Mart
Tondela-Santa Clara
18:30
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
21:00
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
23:30
28 Şubat
Torpedo Moscow-Akron Togliatti
0-0IPT
01 Mart
Dinamo Moscow-Samara
13:00
01 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
16:30
01 Mart
Grazer AK-Ried
19:00
01 Mart
PEC Zwolle-Ajax
14:15
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
16:30
01 Mart
Arsenal-Chelsea
19:30
01 Mart
A.Demirspor-Pendikspor
13:30
01 Mart
Serik Belediyespor-Sivasspor
13:30
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
16:00
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
20:00
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
17:30
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
19:30
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
21:30
01 Mart
Brighton-N. Forest
17:00
01 Mart
Fulham-Tottenham
17:00
01 Mart
M. United-C.Palace
17:00
01 Mart
Elche-Espanyol
16:00
01 Mart
Marsilya-Lyon
22:45
01 Mart
Valencia-Osasuna
18:15
01 Mart
Real Betis-Sevilla
20:30
01 Mart
Girona-Celta Vigo
23:00
01 Mart
Cremonese-AC Milan
14:30
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
17:00
01 Mart
Torino-Lazio
20:00
01 Mart
Roma-Juventus
22:45
01 Mart
Paris FC-Nice
17:00
01 Mart
Lille-Nantes
19:15
01 Mart
Lorient-Auxerre
19:15
01 Mart
Metz-Brest
19:15
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
19:00

Agbadou hava yolları

Beşiktaş'ta yeni transferler, golleri sıralamaya devam ediyor. Oh, Olaitan ve Murillo'dan sonra 1.92'lik Agbadou da Kocaelispor deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydedip siyah-beyazlı taraftarları mest etti.

calendar 01 Mart 2026 11:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Agbadou hava yolları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Sergen Yalçın yönetiminde beklediği çıkışı yeni transferleriyle birlikte yakalamayı başaran ve ligde 12 maçtır bileği bükülmeyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u da 1-0 mağlup ederek, müthiş serisini sürdürdü.

Kara Kartal'a galibiyeti getiren isim, devre arasında kadroya katılan yeni transferi Emmanuel Agbadou oldu. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 52. dakikasında köşe vuruşu kazandı. Vaclav Cerny, sağ kanattan köşe vuruşunu kullandı. Ceza sahasında olan 1.92 boyundaki Agbadou, sol köşeye doğru yaptığı şık kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı zorlu karşılaşmada öne geçirdi.

İLK MAÇINDA ASİST DE YAPTI

Devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'dan 18 milyon Euro'ya transfer edilen Emmanuel Agbadou, siyah-beyazlı forma altındaki ilk golünü kaydetti. Beşiktaş'ta 4. karşılaşmasında golle tanışan 28 yaşındaki savunmacı, Dolmabahçe'de 2-2 biten ve ilk kez forma giydiği Alanyaspor maçında da asist yapmıştı. Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı yeni transferlerinden Hyeon-Gyu Oh, Junior Olaitan, Amir Murillo ve Emmanuel Agbadou siyah-beyazlı forma ile gol atarken 4. maçına çıkan Kristjan Asllani henüz ağları sarsamadı.

BU SEZON İLK KEZ 3'TE 3

Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon ilk kez arka arkaya 3 galibiyet elde etti. Siyahbeyazlılar, Kocaelispor'dan önce ligde Başakşehir'i 3-2 ve Göztepe'yi 4-0 mağlup etmişti. Kara Kartal, Nisan-Mayıs 2025 arasından beri ligde ilk kez üst üste üç galibiyet aldı.

LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRECEĞİZ

Kocaelispor galibiyetine attığı golle damga vuran Emmanuel Agbadou, ikinci yarıda daha iyi oynadıklarını vurguladı. Fildişi Sahilli yıldız stoper, "İyi bir maç oldu. İlk yarıda iyi değildik, tercihlerde hata yaptık. İkinci yarı daha iyiydik. Kazanmak alışkanlığımızı devam ettirmek istiyorduk ve 3 puanı aldık" dedi. Attığı gol hakkında da konuşan Agbadou, "Beşiktaş'ta ilk golüm ve galibiyeti getirdi. Mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" diye umut dağıttı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
