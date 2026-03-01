Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı start veriyor

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçları, 2-4 Mart tarihlerinde yapılacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:
2 Mart:
17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Göztepe
3 Mart Salı:
20.00 Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo
4 Mart Çarşamba:
17.00 VakıfBank-Zeren Spor
20.00 Galatasaray Daikin-Kuzeyboru
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:
2 Mart:
17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Göztepe
3 Mart Salı:
20.00 Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo
4 Mart Çarşamba:
17.00 VakıfBank-Zeren Spor
20.00 Galatasaray Daikin-Kuzeyboru