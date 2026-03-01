Murat Özbostan'dan şampiyonluk yorumu: ''Beşiktaş belirleyecek''

''Beşiktaş

için bu sadece 3 puan değil, momentum, moral ve derbi hazırlığı açısından altın değerinde bir sonuç oldu.. Aslında şampiyonluk yarışının anahtarını Beşiktaş verecek.. Siyah-beyazlı takım bu kadar puan saçmasaydı, bugün hem G.Saray hem de F.Bahçe'nin önündeydi..

Ama iç çekişmeleri, teknik adam

krizleri ve camiadaki bölünmüşlük

Beşiktaş'ı bu yarışta geriye itti..

Eminim ki herkes, "Ah ah…" diyordur (Elbette mucizelere de inanıyoruz).''



''İLK YARISI BOŞA HARCANMIŞ BİR MAÇ''



''Kendi evinde zor yenilen bir takımı yıkmak ve arka arkaya 3 maç kazanmak kıymetli iş!

Toparlanma

süreci bitti artık

iyi

olmaya doğru giden bir Beşiktaş var.. Gelelim maça; ilk yarı boşa oynanmış 45 dakikaydı.. İsabetli şutları bile yoktu.. İkinci devre Beşiktaş birazcık oynamaya başladı.. Ama yine de pozisyon kısırlığı vardı.. Kartal'da Orkun arandı.. Oyun kurucusu, beyni, şut atanı, orkestra şefi olmayınca Beşiktaş, Orkun'u özledi.. Böyle bir maçta duran bir toptan golü bulmak önemliydi.. Nitekim Beşiktaş da golü böyle ağlara yolladı..''



''DUVAR GİBİ BİR ADAM''





''Emmanuel Agbadou duvar

gibi adam..

Beşiktaş savunmasında iyi işler yapmaya başladı.. Golü de atarak tam bir Kartal oldu. Temiz müdahaleler, hava hakimiyeti ve pas kalitesiyle de öne çıktı. Boyu ve fiziksel gücüyle defansta rakibi eziyor, hava toplarında %70-80 kazanma oranı var genelde (stoperler için mükemmel bir oran). Kocaeli maçında da golü attıktan sonra savunma hattını sırtladı, maç 1-0 bittiyse arkayı sağlam tuttuğu içindir..''



''LİGİN ZİRVESİNİ BEŞİKTAŞ BELİRLEYECEK''



''Ligin tepesinin kaderini Beşiktaş-Galatasaray maçı tayin edecek.. Bunu hafife almayın..

Eğer siyah beyazlı

takım, evinde Galatasaray'ı

yenerse zirve için kartlar

da yeniden açılır..''