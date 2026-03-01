01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
20:00
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
20:00
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
0-0
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
19:00
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
1-2
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
2-1
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
1-3
01 Mart
Genk-Gent
3-0
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
18:00
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
20:30
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
21:15
01 Mart
Altach-Rapid Wien
19:00
01 Mart
Austria Wien-LASK
19:00
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
19:00
01 Mart
Grazer AK-Ried
19:00
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
19:00
01 Mart
Lausanne-Basel
1-2
01 Mart
Grasshopper-Lugano
18:30
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
18:30
01 Mart
Tondela-Santa Clara
18:30
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
21:00
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
23:30
01 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
0-0ERT
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
19:00
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
22:00
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
1-065'
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
18:45
01 Mart
Elche-Espanyol
2-290'
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
1-2
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
20:00
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
1-028'
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
19:30
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
21:30
01 Mart
Brighton-N. Forest
2-1DA
01 Mart
Fulham-Tottenham
2-0DA
01 Mart
M. United-C.Palace
0-1DA
01 Mart
Arsenal-Chelsea
19:30
01 Mart
Valencia-Osasuna
18:15
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
2-163'
01 Mart
Real Betis-Sevilla
20:30
01 Mart
Girona-Celta Vigo
23:00
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
1-0DA
01 Mart
Torino-Lazio
20:00
01 Mart
Roma-Juventus
22:45
01 Mart
Paris FC-Nice
1-0DA
01 Mart
Lille-Nantes
19:15
01 Mart
Lorient-Auxerre
19:15
01 Mart
Metz-Brest
19:15
01 Mart
Marsilya-Lyon
22:45
01 Mart
Rangers-Celtic
2-2

Trabzonspor, Fatih Tekke ile 2 puan ortalaması yakaladı

Geçen sezon Süper Lig'in 27. haftasında 11. sıradayken teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakan bordo-mavili takım, bu sezon 24. hafta sonunda 51 puanla son yılların en iyi dönemini yaşıyor.

calendar 01 Mart 2026 17:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Fatih Tekke ile 2 puan ortalaması yakaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 51 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakarak zirve yarışında kendisine yer buldu.

Bordo-mavili takım, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alırken Şenol Güneş'in yerine getirilen Fatih Tekke ile çıkışa geçti.

Karadeniz ekibi, 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde ederek ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı.

Bu sezon 24. hafta sonunda 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi topladığı 51 puanla, lider Galatasaray ve ikinci Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alarak zirve takibini sürdürdü.

- 35 lig karşılaşmasında 2 puan ortalaması

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 35 lig maçında 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Fatih Tekke, 2 puan ortalamasıyla 2023 yılının mart ayında göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 teknik direktör içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu.

Doğan döneminde görev alan Abdullah Avcı (1.80), Şenol Güneş (1.30), Nenad Bjelica (1.50), Orhan Ak (1.50) ve İhsan Derelioğlu (0.66) puan ortalaması elde etmişti.

- Şampiyonluk sonrası en iyi dönem

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonun ardından en iyi dönemini yaşıyor.

2021-2022 sezonunda 24. haftayı 57 puanla lider kapatan Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemi 51 puanla 3. sırada bitirdi.

Bordo-mavili takım, şampiyonluk yaşadığı sezondan sonraki en iyi performansını bu sezon sergiledi.

- Kupada final oynadı

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor finalde ise Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu ve kupayı elde edemedi.

Karadeniz ekibi, bu sezon ise Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda hafta içinde RAMS Başakşehir'e karşı yoluna devam edip etmeme noktasında önemli bir maça çıkacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.