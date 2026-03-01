01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
20:00
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
20:00
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
19:00
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
18:45
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
22:00
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
15:30
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
15:30
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
15:30
01 Mart
Genk-Gent
15:30
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
18:00
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
20:30
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
21:15
01 Mart
Altach-Rapid Wien
19:00
01 Mart
Austria Wien-LASK
19:00
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
16:00
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
16:30
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
19:00
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
19:00
01 Mart
Lausanne-Basel
16:00
01 Mart
Grasshopper-Lugano
18:30
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
18:30
01 Mart
Tondela-Santa Clara
18:30
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
21:00
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
23:30
28 Şubat
Torpedo Moscow-Akron Togliatti
0-0IPT
01 Mart
Dinamo Moscow-Samara
3-067'
01 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
16:30
01 Mart
Grazer AK-Ried
19:00
01 Mart
PEC Zwolle-Ajax
0-014'
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
16:30
01 Mart
Arsenal-Chelsea
19:30
01 Mart
A.Demirspor-Pendikspor
0-3DA
01 Mart
Serik Belediyespor-Sivasspor
0-0DA
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
16:00
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
20:00
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
17:30
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
19:30
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
21:30
01 Mart
Brighton-N. Forest
17:00
01 Mart
Fulham-Tottenham
17:00
01 Mart
M. United-C.Palace
17:00
01 Mart
Elche-Espanyol
16:00
01 Mart
Marsilya-Lyon
22:45
01 Mart
Valencia-Osasuna
18:15
01 Mart
Real Betis-Sevilla
20:30
01 Mart
Girona-Celta Vigo
23:00
01 Mart
Cremonese-AC Milan
0-02'
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
17:00
01 Mart
Torino-Lazio
20:00
01 Mart
Roma-Juventus
22:45
01 Mart
Paris FC-Nice
17:00
01 Mart
Lille-Nantes
19:15
01 Mart
Lorient-Auxerre
19:15
01 Mart
Metz-Brest
19:15
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
19:00

Göztepe gülmeyi unuttu

Son olarak ligin 20'nci haftasında evinde düşme hattındaki Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe, ardından büyük düşüşe geçti.

Süper Lig'de hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen Göztepe son 4 maçta hem galibiyeti hem de golü unuttu.

Son olarak ligin 20'nci haftasında evinde düşme hattındaki Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar ardından büyük düşüşe geçti. Göz-Göz, Karagümrük galibiyetinin ardından ilk olarak Konyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı. Ertesi hafta Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Zecorner Kayserispor'u konuk eden İzmir ekibi o maçta da golsüz eşitliği bozamadı. Geçen hafta ise önemli rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olan Göztepe sahadan 4-0 yenik ayrılarak son 2 sezonun en farklı Süper Lig mağlubiyetini aldı.

Eyüpspor maçına çıkış olarak bakan ve mutlak 3 puan hedefleyen Göztepe yine hayal kırıklığı yaşadı. Janderson'un 8'inci dakikada penaltı kaçırmasıyla fırsatı değerlendiremeyen Göztepe, hücumda etkisiz kalarak yine gol atamadı. Maç 0-0 sona ererken Göztepe 39 puanla 5'inci sırada kaldı. Göztepe'nin rakiplerinden Beşiktaş ve RAMS Başakşehir FK ise haftayı galibiyetle kapattı. Beşiktaş, Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 yenerek Göztepe'nin 4 puan önünde 4'üncü sıradaki yerini korudu. Tabloda 6'ncı sırada olan Başakşehir ise evinde Konyaspor'u 2-0 yendi ve Göztepe ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

24 MAÇTA 27 GOL ATABİLDİ

Son 4 maçtır gol atamayan Göztepe, 24 haftada attığı 27 golle ilk 6 sıra içerisindeki takımlar arasında en az skor üreten ekip konumunda. Göz-Göz'ün alt basamağında yer alan RAMS Başakşehir FK, 24 maçta 42 kez ağları sarstı. Beşiktaş 45, Trabzonspor 48 gol attı. Gol yollarında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 24 maçta 16 gole geçit vererek halen ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

TARAFTARLARDAN TEPKİ GELDİ

Göztepeli taraftarlar ise ikas Eyüpspor maçında bazı oyunculara tepki gösterdi. Tribünler 76'ncı dakikada oyundan alınan sol bek Amin Cherni ve 85'te yerini Efkan'a bırakan Janderson'u ıslıkladı. Maçın ardından ise bir süre tribünleri terk etmeyen futbolseverler takımı çağırdı. Ancak soyunma odasına giden Göztepeli futbolcular çağrıya cevap vermedi. Tribünlerin yanına giden kaptan İsmail Köybaşı ise bir süre taraftarlarla konuştu. Futbolseverlerin tepkilerini dinleyen İsmail, yeniden toparlanacaklarını ifade etti.

BOKELE KADROYA ALINMADI

Göztepe'nin Kamerunlu stoperi Malcom Bokele de Eyüpspor maçının kadrosuna alınmadı. İdmanlarda yeterince performans sergileyemeyen 26 yaşındaki oyuncu bu maç için kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yaptığı açıklamada, "Antrenmanlarda Bokele'nin yeterince takıma yardımcı olmadığını gördüm" dedi. Bokele'nin bundan sonraki haftalarda kadroda olup olmayacağı ise merak konusu haline geldi.

STOILOV: AİLEMİZİN BOZULMAMASI ÇOK ÖNEMLİ

Sonuçtan dolayı çok mutsuz olduğunu dile getiren Stanimir Stoilov, "Bizim en büyük gücümüz Göztepe ailesidir. Bu ailenin bozulmaması çok önemli. Evimizdeki Eyüpspor ve Kayserispor gibi takımlara karşı oynadığımız maçları kazanamadığımızda, bazı şeylerin yanlış gittiğini söylemek mümkündür. Karşılaşmaya arzu ettiğimiz agresiflik seviyesinde başladığımızı söyleyemem ancak buna rağmen pozisyonlar üretmeyi başardık. Değerlendirilemeyen bir penaltımız var. İkinci yarıya da gergin bir başlangıç yaptık ve bu bölümde çok sayıda teknik pas hatası gerçekleştirdik" dedi.

'FUTBOLCULAR PERFORMANSINI ARTIRACAK'

Futbolcuların ıslıklanması konusuna da değinen Bulgar çalıştırıcı, "Oyunun iki yönünü de iyi oynamak istediğimiz için bu konudaki çalışmalarımızı sürekli olarak sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte gol yollarında etkisiz kaldığımız eleştirisi haklı bir tespit. Diğer yandan, alınan sonuçlardan memnun olmayan taraftarlarımızın bazı oyuncuları eleştirmesi de olağan bir durum. Futbolcuların bu tür anlarda güçlü bir karakter ortaya koymaları elzemdir. Yöneltilen olumsuz eleştirilere verilecek en iyi cevap, sahada gösterilecek performanstır" yorumunu yaptı. Göztepe önümüzdeki hafta deplasmanda en yakın rakibi RAMS Başakşehir FK ile karşı karşıya gelecek.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
