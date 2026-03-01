Sivasspor, Serikspor'a karşı yıldızıyla güldü

Trendyol 1. Ligin 28 haftasında Serikspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı.



İsmail Oğan Stadyumunda oynanan müsabakayı konuk Sivassspor Rey Manaj'ın 48. dakikada attığı gol ile 1-0 kazandı.



DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU



Kış transfer döneminde Sivasspor'a geri dönen Rey Manaj, çıktığı 5 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.



Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 38'e yükseltirken, Serikspor ise haftayı 29 puanda potada tamamladı.



GELECEK MAÇLARI



Serikspor gelecek hafta Amed deplasmanında galibiyet arayacak.



Sivasspor ise kendi sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Stat: Serik İsmail Oğan



Hakemler: Ayberk Demirbaş, Batuhan Bıyıklı, Oğuzhan Kocaçoban



Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir (Dk. 75 Sertan Taşın), Selim Dilli (Dk. 88 Şeref Özcan), Montes, Nwachukvu (Dk. 88 Sadygov), Skvortsov, Burak Asan (Dk. 75 Emre Nefiz), Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 75 Adeola)



Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Fevzi Yıldırım, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Yusuf Cihat Çelik, Okoronkwo (Dk. 89 Bekir Turaç Öke), Mert Çelik (Dk. 85 Özkan Yiğiter), Kamil Fidan (Dk. 73 Avramovski), Ethemi (Dk. 85 Murat Paluli), Manaj



Goller: Dk. 48 Manaj (Özbelsan Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 45+1 Nalepa (Serikspor), Dk. 12 Manaj, Dk. 34 Okan Erdoğan, Dk. 78 Appindangoye, Dk. 94 Murat Paluli (Özbelsan Sivasspor)



