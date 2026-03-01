Valencia'ya hayat veren galibiyet

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Valencia ile Osasuna karşı karşıya geldi. Mestalla'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Valencia 1-0'lık skorla kazandı.
Valencia'ya galibiyeti getiren golü 67. dakikada penaltıdan Largie Ramazani kaydetti.
Son 3 haftada 2. galibiyetini elde eden Valencia, puanını 29'a yükseltti ve küme düşme hattıyla farkı 5 puana çıkardı.
6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Osasuna ise 33 puanda kaldı.
Valencia, gelecek hafta Alaves ile yine Mestalla'da karşılaşacak. Osasuna ise Mallorca'yı konuk edecek.
