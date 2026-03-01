Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında 2 Mart'ta deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Arda Hilmi Şengül, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ligde 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Çorum FK'nin 47 puanı bulunuyor.
