01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
20:00
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
20:00
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
0-0
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
19:00
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
1-2
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
2-1
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
1-3
01 Mart
Genk-Gent
3-0
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
18:00
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
20:30
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
21:15
01 Mart
Altach-Rapid Wien
19:00
01 Mart
Austria Wien-LASK
19:00
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
19:00
01 Mart
Grazer AK-Ried
19:00
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
19:00
01 Mart
Lausanne-Basel
1-2
01 Mart
Grasshopper-Lugano
18:30
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
18:30
01 Mart
Tondela-Santa Clara
18:30
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
21:00
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
23:30
01 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
0-0ERT
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
19:00
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
22:00
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
1-065'
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
18:45
01 Mart
Elche-Espanyol
2-290'
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
1-2
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
20:00
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
1-028'
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
19:30
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
21:30
01 Mart
Brighton-N. Forest
2-1DA
01 Mart
Fulham-Tottenham
2-0DA
01 Mart
M. United-C.Palace
0-1DA
01 Mart
Arsenal-Chelsea
19:30
01 Mart
Valencia-Osasuna
18:15
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
2-163'
01 Mart
Real Betis-Sevilla
20:30
01 Mart
Girona-Celta Vigo
23:00
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
1-0DA
01 Mart
Torino-Lazio
20:00
01 Mart
Roma-Juventus
22:45
01 Mart
Paris FC-Nice
1-0DA
01 Mart
Lille-Nantes
19:15
01 Mart
Lorient-Auxerre
19:15
01 Mart
Metz-Brest
19:15
01 Mart
Marsilya-Lyon
22:45
01 Mart
Rangers-Celtic
2-2

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2'de sezonun ilk yarışında 9. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonu ilk yarışı Tayland Grand Prix'sinde 9. oldu.

01 Mart 2026 13:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2'de sezonun ilk yarışında 9. oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonu ilk yarışı Tayland Grand Prix'sini 9. sırada bitirdi.

Moto2'de sezonun açılış etabı Tayland Grand Prix'si, Buriram bölgesindeki 4,554 kilometre uzunluğu sahip Chang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirildi.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü'nün 17. cepten start aldığı yarışta, ilk turlarda 2 ayrı kaza yaşanması nedeniyle kırmızı bayraklar açıldı ve daha sonra yarış yeniden başlatıldı.

Tayland'daki sezonun ilk yarışını, Liqui Moly Dynavolt Intact takımından İspanyol sürücü Manuel Gonzalez birinci sırada, Blu Cru Pramac Yamaha ekibinden İspanyol motosikletçi Izan Guevara ikinci sırada, CFMoto Inde Aspar takımı adına yarışan İspanyol pilot Daniel Holgado da üçüncü sırada bitirdi.

Ay-yıldızlı motosikletçi Deniz Öncü ise Moto2'de sezonun ilk etabı Tayland Grand Prix'sini 9. sırada tamamladı.

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı, 20-22 Mart tarihlerinde Brezilya'da gerçekleştirilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
