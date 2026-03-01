Fenerbahçe Medicana evinde son sette kaybetti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Gaziantep Gençlikspor, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül
Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Halit Kurtuluş, Drzyzga, Ngapeth, Mert Matic, Adis Lagumdzija (Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Marttilla, Caner Dengin, Gomez Galvez, Kaan Gürbüz, Barthelemy, Yılmaz Üner)
Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Uğur Okay, Bohme, Hetman, Yusuf Emre Güler, Lescov (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Godbold, Yusuf Eken, Doğan Karakoç, Takavar)
Setler: 20-25, 25-18, 20-25, 25-14, 14-16
Süre: 128 dakika (23, 30, 28, 24, 23)
