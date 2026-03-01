Milan galibiyete son dakika uzandı

Stadio Giovanni Zini'de oynanan müsabakayı konuk Milan, son dakikalarda peş peşe bulduğu goller ile 2-0 kazandı.



Milan'ı galibiyete taşıyan golleri; 89. dakikada Pavlovic ve 90+4'te Rafael Leao kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Milan puanı 57'ye çıkartarak 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Cremonese ise 27 puanla küme düşme potasının sadece bir basamak üstünde kaldı.





GELECEK MAÇLARI



Cremonese önümüzdeki hafta Lecce deplasmanına çıkacak. Milan ise San Siro'da lider Inter ile karşı karşıya gelecek.







⚽ 89' Pavlovic

⚽ 90+4' Leao



🔔İtalya Serie A'nın 27. haftasında Milan, deplasmanda Cremonese'yi 2-0 mağlup etti.



📊PUAN DURUMU

1⃣(67) Inter

2⃣(57) Milan

1⃣7⃣(24) Cremonese pic.twitter.com/snOaVia3g6



— Sporx (@sporx) March 1, 2026

