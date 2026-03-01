Teun Koopmeiners için 30 milyon euro!

Juventus, yeni sezonda kadroda düşünmediği ve yollarını ayırmayı planladığı Teun Koopmeiners'ın bonservisini belirledi.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Hollandalı orta saha oyuncusu ile Galatasaray ve Roma ilgileniyor.



30 MİLYON EURO



Juventus, 2024 yazında Atalanta'dan 58 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcunun satışı konusunda çok fazla zarara uğramak istemiyor.



İtalyan ekibi, Koopmeiners için 30 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.



Juventus forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Koopmeiners, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



